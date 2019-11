Dalla robotica alle biotech, supertecnici 4.0 all'Umbria Academy

Al primo posto della classifica Indire per biotecnologie e meccatronica, l'Its Umbria Academy offre sei corsi per diplomati degli istituti tecnici e dei licei. Il tasso di occupazione dei giovani che escono dall'istituto sfiora il 100 per cento.