Dalla rottamazione agli affitti brevi, dalle pensioni allo smart working: ecco il decreto Anticipi

Dopo il via libera della Commissione Bilancio, l’aula del Senato ha approvato in prima lettura il decreto Anticipi (ddl 912 di conversione del decreto-legge n. 145 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili). Il provvedimento, che è collegato alla legge di bilancio, ha avuto 87 voti favorevoli, 46 contrari e nessun astenuto. Ora passa alla Camera, per l’approvazione definitiva. Va convertito in legge entro il 17 dicembre. Già nel testo iniziale il provvedimento contiene l’anticipo del conguaglio della perequazione delle pensioni e quello relativo alla vacanza contrattuale dei contratti pubblici oltre alla riduzione delle accise sui prodotti energetici. Dalla proroga della rottamazione quater agli obblighi soft per gli affitti brevi, ecco alcune delle misure principali.

