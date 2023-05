Dalla Russia diamanti insanguinati: Londra li mette al bando, Ue e G7 ci pensano

3' di lettura

«I diamanti russi non sono per sempre». Il presidente del Consiglio europeo, Jean Michel, ha ripescato un celebre slogan pubblicitario per confermare che la Ue e l’intero G7 sono fermamente intenzionati a mettere al bando le gemme provenienti dalla Russia. L’embargo al momento è però rinviato, anche per le serie difficoltà di applicazione che potrebbe comportare.

A Hiroshima, dov’è in corso il summit delle sette potenze mondiali, soltanto la Gran Bretagna ha gettato il cuore oltre l’ostacolo: Londra...