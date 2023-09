Dalla sanatoria sugli scontrini ai bonus per bollette e carburanti, ecco le misure sul tavolo del Governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un inizio di settimana subito ad alto regime. Prima, alle 16:00 la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i provvedimenti sul tavolo, un decreto legge con “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali”. Poi, alle 18:00, una nuova riunione a Palazzo Chigi, questa volta della cabina di regia sul Pnrr. All’ordine del giorno, in questo secondo caso, l’“aggiornamento in merito alla procedura di pagamento della terza rata; verifica degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quarta rata”.

Senza dimenticare poi che l’esecutivo è alle prese con la messa punto della Nadef, la Nota di aggiornamento del Def, attesa giovedì 28 settembre in Consiglio dei ministri. I margini di azione appaiono decisamente ristretti col problema numero uno che resta quello della caccia alle risorse.

Scontrini e fatture non in regola, spunta la sanatoria

Nel provvedimento che giunge nel pomeriggio sul tavolo del Governo non mancano misure che fanno discutere, e che già hanno registrato la frenata delle opposizioni. In un articolo della bozza del decreto legge energia, che sarà sul tavolo del Cdm, è infatti prevista una sanatoria per scontrini, ricevute fiscali, fatture non in regola. In pancia al provvedimento anche la proroga, fino alla fine dell’anno, degli aiuti agli under 36 per l’acquisto della prima casa.

Bollette, bonus extra per 4 milioni di famiglie

Sul fronte del caro bollette, con il nuovo decreto arriva un contributo straordinario per 4 milioni di famiglie già titolari del bonus sociale elettrico, lo sconto per i nuclei in condizioni di disagio economico e fisico. Si tratta di un assegno extra, crescente con il numero di componenti, che si andrà ad aggiungere al bonus sociale base.

Bonus carburanti

Nel decreto entra il bonus carburanti, che sarà caricato sulla social card “Dedicata a te” lanciata a luglio, di cui possono beneficiare i nuclei familiari con almeno tre componenti e un Isee non superiore a 15mila euro. La dote di 100 milioni dovrebbe tradursi mediamente in un contributo di 77 euro.