Dalla sanità, all’ambiente, alla manifattura: benefici per 393 miliardi dal 5G

I vantaggi per il manifatturiero

L''introduzione del 5G nella filiera della manifattura italiana incrementerà la produttività del settore fino al 1% l'anno, generando una crescita del valore aggiunto fino a 2,5 miliardi l'anno a partire dal 2025. La diffusione del 5G nell'industria manifatturiera italiana abiliterà nuove soluzioni di smart manufacturing tra cui sistemi industriali di automazione e controllo (ad esempio controllo da remoto di Robot e veicoli a guida autonoma), sistemi di pianificazione e progettazione che simulano processi industriali o a supporto del training (virtual manufacturing, e-learning), applicazioni per la raccolta e il monitoraggio dei dati (Data Sensor come smart sensor, product monitoring, videosorveglianza), tecnologie di manufacturing e raccolta dati prodotti (Supply Chain come tracciamento dei prodotti nella catena del valore, stampanti 3D).

Ambiente ed energia

Quanto all'ambiente, benefici importanti si potranno avere grazie alla capacità di monitorare il ciclo di generazione e raccolta dei rifiuti: il 5G ne ridurrà la produzione infatti dell'1%, con un risparmio economico di circa 106 milioni l'anno dal 2025. Nuovi scenari potranno aprirsi anche sul tema utilities. Le stime del Centro Studi Tim indicano che i benefici strategici per elettricità e gas legati agli smart meter porteranno un vantaggio annuo complessivo di oltre 160 milioni dal 2025. Gli smart meter presentano inoltre vantaggi operativi legati alla migliore ed efficiente gestione della relazione con i clienti. I risparmi operativi legati al 5G sono stimati in Italia a circa 580 milioni di euro l'anno dal 2025. L'implementazione del sistema di smart metering 5G su tutta la catena di gestione delle risorse idriche può portare le perdite al limite fisiologico (10%), con oltre 700 milioni di euro annuo di beneficio annuale per la filiera. Per quanto riguarda i consumatori finali, la comunicazione dei dati in tempo reale consentirà di acquisire una maggiore consapevolezza dei propri consumi, che può portare ad un risparmio energetico di circa il 10% per quanto riguarda energia elettrica e gas, con un beneficio complessivo di 620 milioni di euro annui in Italia dal 2025.

Automotive

Per il settore automotive i benefici attesi dal 5G sono complessivamente attesi in circa 3,2 miliardi di euro l'anno a partire dal 2025. In particolare si guarda al miglioramento dei processi produttivi. I produttori potranno poi potenziare la raccolta dei dati analizzando in tempo reale le eventuali anomalie a bordo, migliorare l'esperienza di guida e le prestazioni del veicolo, prevedere in anticipo la necessità di manutenzione, abilitare soluzioni di guida autonoma. Tutto questo si tradurrà in un beneficio economico per i costruttori in Italia di circa 920 milioni di euro l'anno dal 2025. La disponibilità del 5G negli impianti produttivi incrementerà la sincronizzazione di ciascuna fase del processo produttivo, generando risparmi economici per l'industria italiana di circa 222 milioni di euro l'anno dal 2025.

Necessario accelerare sull’adozione del 5G

L’Italia è stata pioniera nello sviluppo del 5G. Nel 2017 è partita una sperimentazione pre-commerciale nell’Area metropolitana di Milano, Prato, L'Aquila, Bari e Matera. Già prima dell'attribuzione delle frequenze a inizio ottobre 2018 (per una cifra monstre totale di 6,55 miliardi di euro), gli operatori avevano iniziato a lavorare grazie a porzioni di spettro messe a disposizione dal Mise: Vodafone a Milano; Tim, Fastweb e Huawei a Bari e Matera; Wind Tre e Open Fiber a L'Aquila e Prato. E altre sperimentazioni erano partite in autonomia. Non si è in ritardo nell’adozione? Stefano Siragusa replica puntando l’attenzione sul tema «della mancanza di device che ha condizionato». L’adozione del 5G, ha aggiunto, «dipende dalla distribuzione dei terminali. Di 5G in Italia ce n’è tanto, anche troppo rispetto a quello che viene utilizzato. L’adoption è stata lenta in tutta Europa. In Italia c’è un traffico dati 5G in forte crescita e ci aspettiamo un incremento in seconda parte dell’anno quando tutti i produttori inizieranno a lanciare prodotti 5G».