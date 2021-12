Dalla sanità a digitale e ricerca: dove corre il lavoro del futuro

Segue la richiesta di personale qualificato nelle attività commerciali con circa 175mila nuovi dipendenti, quella di professionisti tecnici nelle attività finanziarie e amministrative (162mila dipendenti) e infine gli specialisti delle scienze sociali ed umane, con 137mila unità.

Figure e competenze

Quanto alle nuove figure, il futuro sarà il tempo dell’avatar per l’insegnamento, e sarà sempre più imprescindibile l’unione tra formazione, cultura e tecnologia. Spazio anche a nuove carriere come quella del category manager, un esperto che usa strategie utili per mettere al centro il consumatore, e l’e-commerce manager, figura in grado di definire le strategie di marketing dell’azienda in relazione agli obiettivi commerciali.

Infine, non basterà sapere, sarà sempre più funzionale anche il modo in cui si sa, vale a dire lo sviluppo di quattro soft skills: personal branding (la capacità di far conoscere meglio le proprie competenze sia all’interno dell’azienda che fuori); la curiosità intesa come strumento per comprendere l’intelligenza artificiale e la tecnologia del machine learning; la capacità di fare rete e la maturità emotiva, cioè l’intelligenza sociale e l’empatia abbinate a capacità proattiva.