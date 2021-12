Dalla Sardegna alla Campania, dove si trova la variante Omicron in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La variante Omicron del coronavirus è arrivata anche in Sardegna. Lo ha confermato il sequenziamento fatto dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari sul tampone del passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, con un volo da Roma, di ritorno da un viaggio in Sud Africa. Con il caso accertato in Sardegna salgono a dieci i casi di variante Omicron sequenziati, al momento, in Italia: sette afferiscono al cluster relativo al primo caso registrato a Caserta, uno è in Veneto e un altro a Bolzano.

Positivo su volo, nessun caso in metà dei passeggeri



Tornando alla Sardegna, sono negativi i risultati delle analisi molecolari sui tamponi rinofaringei effettuati su circa la metà dei 130 passeggeri che domenica notte si trovavano sullo stesso volo Roma-Alghero su cui viaggiava l’uomo di rientro dall’Africa, poi riscontrato positivo al Covid 19. Risultati arrivati dopo i tamponi negativi di un gruppo di giocatori e dirigenti della Torres Calcio che hanno viaggiato su quel volo. In ogni caso, indipendentemente dall’esito delle analisi, tutte le 130 persone coinvolte dovranno restare in quarantena, come dispone il protocollo di sicurezza sanitaria predisposto dal ministero della Salute. Tutti si sottoporranno a un secondo test il 7 dicembre e se anche in questo caso il risultato sarà negativo, potranno concludere il periodo di isolamento precauzionale.

Trovata Omicron in Veneto, uomo rientrato da Sudafrica



Il primo caso di variante Omicron in Veneto riguarda un uomo quarantenne, residente nel vicentino, rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica. È paucisintomatico, non grave quindi, e si trova in quarantena a casa. Ora si attende il responso per i suoi familiari. La moglie e uno dei due figli sono risultati anch’essi positivi al tampone molecolare. Ma per sapere se anche loro sono portatori della Omicron servirà attende la fine della sequenziazione da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, uno dei centri più importanti in Italia per il monitoraggio dei virus e delle loro varianti. Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus nei laboratori di Legnaro (Padova) si lavora a pieno ritmo. Il primo caso di variante Delta in Veneto venne scoperto da un ricercatore dell’Istituto.

Primo caso di variante Omicron in Alto Adige



La prima persona risultata positiva in Alto Adige alla variante Omicron è invece una donna rientrata dal Sudafrica a fine novembre. La paziente, che risulta vaccinata, si trova in isolamento ed ha riferito sintomi lievi. L'unico contatto stretto, peraltro asintomatico, è in quarantena.

Sette positivi alla variante Omicron a Caserta



In Campania, invece, al termine delle attività di sequenziamento effettuate dal laboratorio dell'Ospedale Cotugno di Napoli sui tamponi provenienti dall'Asl di Caserta, è emerso che sono positivi alla variante Omicron tre soggetti tutti appartenenti al nucleo familiare del primo caso riscontrato: un manager dell’Eni trovato positivo di ritorno da un viaggio di lavoro in Mozambico. Complessivamente in regione sono 7 i soggetti in cui è stata riscontrata la variante Omicron.