Dalla scuola al lavoro, dal Recovery Fund alla Rete unica: tutti i fronti del premier

Legge elettorale e referendum

Con la calendarizzazione in aula alla Camera della legge elettorale (il 28 settembre, ma i dem avrebbero preferito prima delle Regionali) si sono attenuate le tensioni tra Pd e M5S. Ma il M5S chiede in cambio un sì convinto al referendum sul taglio dei parlamentari, che invece continua a dividere trasversalmente tutti gli altri schieramenti, con una ripresa del No registrata dai sondaggi, che se nelle urne salisse oltre una certa soglia certo non rafforzerebbe i Cinque Stelle e dunque la stabilità del governo.

Immigrazione

Le cronache estive hanno riportato gli sbarchi sotto i riflettori. Annunciato più volte, l'accordo nel governo giallorosso sulla revisione dei decreti di Matteo Salvini non è mai stato raggiunto in via ufficiale. A parole c'è l'ok condiviso sull'accoglimento delle osservazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in particolare per ridurre le sanzioni alle Ong. Ma le divisioni nel governo restano per ora decisive e il lavoro del titolare dell'Interno, Luciana Lamorgese, è in sospeso. Tutto rimandato, con ogni probabilità, dopo le elezioni regionali.

Tempi lunghi per i fondi del Recovery Plan

Insieme alla manovra di fine anno la principale sfida di politica economica per il Governo, che sta vagliando le centinaia di proposte di investimenti arrivate dai ministeri per presentare entro metà ottobre quelle candidate i 209 miliardi di quota italiana, tra sussidi e prestiti. Ma i soldi, nonostante la clausola dell’anticipo del 10%, non arriveranno prima del 2021, come ha confermato anche il Commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni.

Lo scontro sul Mes

È quindi solo questione di tempo perché la mina del fondo Salva-stati (Mes) europeo, che dall’inizio divide la maggioranza giallo-rossa, torni sul tavolo del governo. Si tratta di prestiti, che però potrebbero essere utilizzati già nelò 2020. Uniche condizionalità, sottolinea il Pd in costante pressing sui Cinque Stelle, la destinazione di risorse al sistema sanitario. Ma salvo qualche timida apertura poi smentita finora dal M5S sono arrivate solo levate di scudi, anche per non offrire il fianco in campagna elettorale a un Salvini agguerritissimo contro qualunque cedimento ai “ricatti” di Bruxelles. Si dice però che il M5S aspetti un «segnale» del premier sul Mes per valutare aperture. Ieri Conte ha assicurato di avere sul Salva Stati «un atteggiamento laico: se avremo bisogno di altri soldi sulla sanità ne discuteremo in Parlamento».

L’autunno caldo del lavoro e il taglio del cuneo

In vista di un autunno che tutti pronosticano a rischio per l’occupazione, la ministra M5S Nunzia Catalfo punta a riformare gli ammortizzatori, allungare il divieto di licenziamento, correggere lo smart working per evitare abusi sul fronte del diritto alla disconnessione. Il Pd per ora è silente, ma parte dei dem sono molto contrari a un nuovo blocco dei licenziamenti. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si concentra su riforma fiscale e taglio Irpef che certamente potrebbe aiutare i lavoratori ma rischia di produrre pochi vantaggi per le aziende.