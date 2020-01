Dalla scuola ai milionari distratti, ecco i reportage di Radio24 Gli approfondimenti su school streets senza traffico, il nuovo film su Craxi e i 29 milioni di vincite alle lotterie mai ritirati

Auto ammassate in doppia fila e bambini che fanno lo slalom tra tubi di scappamento nel frastuono di clacson e motori. È questa la fotografia di molte scuole italiane alle otto di mattina.

Eppure proprio le strade scolastiche dovrebbero essere luoghi sicuri e protetti per garantire agli studenti di raggiungere il proprio istituto in autonomia e in sicurezza .

School Streets

Le cosiddette “school streets” in molti paesi europei sono soggette già da tempo a specifiche regolamentazioni come la pedonalizzazione, il traffico limitato o la moderazione della velocità.

In Italia invece non esiste un obbligo vero e proprio, ma tutto è demandato alla singola volontà del Comune. La riforma del codice della strada ha introdotto il concetto di strade scolastiche sicure , ma la riforma, approvata a luglio dalla Commissione Trasporti della Camera è ancora bloccata in Parlamento. In questo reportage andiamo dunque a scoprire cosa succede a Roma, nella più grande scuola nel parco, la Giacomo Leopardi e poi anche esperienze positive come quelle dell'Istituto Comprensivo Pertini 88 Don Guanella di Scampia , a Napoli, e dell'Istituto tecnico Mosè Bianchi di Monza. Raccontiamo anche l'esperienza del “bike to school” portata avanti dall'associazione Massa Marmocchi di Milano. Con Linda Maggiori, promotrice del movimento strade scolastiche, sentiamo infine quali sono le richieste delle varie associazioni che si battono per la mobilità sostenibile.

Reportage in onda sabato 11 gennaio ore 8.15

Craxi al cinema

Hammamet è È un punto della cartina geografica del Nord Africa. E uno splendido complesso residenziale, Villa Juliene, posto in uno dei luoghi più belli della Tunisia, diventa l'ultimo rifugio di Bettino Craxi, il capolinea della vita di un latitante, lasciato solo da tutti, tranne che dai pochi fedelissimi, lui che era stato uno degli uomini più potenti ed influenti della prima Repubblica.