Dalla scuola alla sanità: la crisi mette a rischio 380mila posti di lavoro di Giorgio Pogliotti

Senza lavoro ai minimi dal 2012 ma occupati al palo

Dai 220mila lavoratori “a rischio” delle aziende in crisi, oggetto dei 158 tavoli aperti al ministero dello Sviluppo economico, ai 55mila precari della scuola con almeno 3 anni di anzianità che vedevano la stabilizzazione più vicina con il decreto approvato «salvo intese» dall’ultimo consiglio dei ministri. Senza dimenticare la Sanità, dove metà dei circa 105mila specialisti del Ssn andranno in pensione: a settembre le regioni dovevano fare il punto con i ministri competenti per avviare un piano straordinario di assunzioni, che in assenza di interlocutori è a rischio.

Sono le prime “vittime” della crisi di governo, che rischia di lasciare in mezzo al guado i lavoratori di marchi storici come Alitalia, Alcoa, Almaviva, Acciai speciali Terni, Blutec, Ilva, Whirlpool. Per l’ex compagnia di bandiera, Fs sta lavorando con Atlantia e Delta al piano industriale in vista della scadenza del 15 settembre per l’offerta vincolante. Ma per il futuro degli 11mila dipendenti di Alitalia un tassello essenziale è rappresentato dal nome del nuovo ministro dell’Economia, visto che il 15% della Newco sarà a carico del Tesoro. Ai tavoli di crisi la novità del 2019 è stato l’ingresso della grande distribuzione, con marchi come Mercatone Uno che, dopo il fallimento della Shernon Holding Srl e la chiusura dei 55 punti vendita, vede a rischio il futuro di 1.860 lavoratori.

C’è tempo fino al 31 ottobre per le offerte vincolanti per l’acquisto dell’intero o di parte del perimetro aziendale. Ma pesa l’incertezza su chi gestirà il ministero dello Sviluppo economico e la task force sulle aziende in crisi. Lo stesso discorso vale per l’acquisizione da parte di Conad di Auchan e Sma che coinvolge circa 18mila addetti ed è oggetto di un altro dei tavoli del Mise. Nello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure, i due accordi con la cooperativa torinese Spes e l’imprenditore Giordano Emendatori vanno conclusi entro fine settembre. «Non si può ancora dire che la Pernigotti sia salva, ma è il primo passo nella direzione dell’occupazione degli addetti, a breve ci saranno incontri al Mise per gestire questi passaggi delicati» dichiarava Roberto Benaglia (Fai-Cisl) lo scorso 6 agosto, poco prima dell’annuncio della crisi di governo.

