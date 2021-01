Dalla scuola al servizio civile digitale, ecco come digitalizzare l’Italia

“Oggi l'Italia ha una strategia per le competenze digitali e un piano operativo con azioni mirate per attuarla - afferma la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano -. Troppi cittadini sono ancora relegati ai margini della trasformazione digitale e tecnologica. Meno della metà possiede competenze digitali di base e quasi un quinto non ha mai usato internet. Affrontare questo digital divide significa offrire a tutti pari opportunità di partecipazione all'interno della società digitale e tecnologica e prevenire la creazione di un sistema a due velocità, dove solo chi possiede competenze digitali adeguate beneficia delle innovazioni introdotte».

Un piano da dettagliare

«Bene avere un piano su competenze digitali, anche considerato che fino all'anno scorso non c'era nulla su questo tema fondamentale per il Paese - commenta Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa, uno dei massimi esperti italiani di pubblica amministrazione -. Purtroppo però per ora abbiamo solo i titoli delle azioni da fare. Non ci sono dettagli su come il Governo intende fare».

L'attuazione di ogni piano pubblico digitale è stato storicamente il passaggio critico, in Italia: «Un piano operativo dovrebbe contenere le risorse utilizzate. Questo invece non le specifica. Quanti fondi saranno disponibili, per ogni azione? Quali risorse umane avremo per realizzarle, nel settore pubblico? In linea teorica i fondi europei, vecchi e nuovi, sono sufficienti per gli obiettivi, però il piano non dice quanto e come; probabilmente perché il Governo ancora non lo sa. Il piano non dà nemmeno le priorità delle azioni».

Ultimo aspetto, nota Mochi Sismondi, «moltissime di queste azioni richiedono accordi con altre istituzioni e soprattutto con il territorio. Bene il servizio digitale in accordo con il ministro Spatafora, ma è necessaria anche un'attuazione in raccordo con le PA locali, che non si po' dare per scontata».