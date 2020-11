Dalla Scuola dello Sport al G20: un pamphlet sulle prospettive di innovazione

1. Lo Spirito di Responsabilità. Cogliamo appieno l’essenza delle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolte all’ANCI: «Dobbiamo far ricorso alle nostre capacità e al nostro senso di responsabilità, per creare convergenze e collaborazione tra le forze di cui disponiamo perché operino nella stessa direzione» – e la traduciamo nel concetto di “fare squadra”, tanto caro al mondo dello Sport.

2. La Forza dello Sport. «Oggi dobbiamo avere coraggio. Queste occasioni – ha detto il Presidente Cozzoli (Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute) in apertura del nostro webinar – sono occasioni di sofferenza e dramma sanitario ed economico. Però lo sport ci insegna anche dei valori come la lealtà e la forza di rialzarsi, di lavorare tutti assieme. Questa capacità dobbiamo ritrovarla per dare il nostro contributo allo sviluppo dello Sport e del Paese. Non possiamo limitarci a interventi emergenziali. Io spero che il Governo si faccia carico e lo dico in generale, non soltanto per il mondo dello Sport, di immaginare strumenti, misure e azioni che possano dare una visione al Sistema Economico e Sportivo attraverso misure strutturali. Non possiamo limitarci a gestire l'emergenza, dobbiamo pensare al futuro. Dobbiamo immaginare il futuro e l'innovazione è la chiave di volta per una gestione più razionale dello Sport nel nostro Paese». Noi – ed il nostro Mondo di Sport e Innovazione – siamo pronti a dare il nostro contributo, seguendo anche l'invito di “Mettersi in Gioco – Pensieri sullo Sport”, recente libro di Papa Francesco.

3. L’Innovazione al Centro. Abbiamo apprezzato l'umiltà dei civil servants che hanno partecipato al webinar. Federico Eichberg del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha sottolineato il cambio di paradigma insito nel blending di risorse nazionali ed europee – soprattutto con il Next Generation EU. Andrea Gumina del Ministero Affari Esteri ci ha ricordato che “lo sport e la salute possono rappresentare una declinazione particolare ed efficace del Made in Italy. Su questo si può lavorare – e dobbiamo applicare nei prossimi anni il concetto di ‘human-centered technology' che lanciammo nel G7 per differenziarsi da altre proposte incentrate sul tecnicismo e sulla tecnologia”. Ed ha ragione anche il Professor Josè D'Alessandro (LUISS) che raccomanda di non avere paura di sbagliare, ma piuttosto imparare a “sbagliare a basso costo”.

4. Nessuno è un’Isola. Innoviamo Assieme. Dobbiamo come singoli/e e come Squadra essere game-changer, perché – come ha detto il Presidente del CIO, Thomas Bach – lo sport è un fattore essenziale per combattere la pandemia e deve essere parte integrante alla soluzione della crisi con le strategie di recovery. Ma la prima lezione della crisi è che “abbiamo bisogno di maggiore solidarietà all'interno delle società e tra le società”.

5. L’Europa (e il mondo) è la nostra Casa Comune – anche nello Sport. Il COVID-19 ha mostrato quanto sia importante lo sport, l'attività fisica ed il benessere per tutti i cittadini dell'Unione Europea e tutti i Governi hanno sempre raccomandato uno stile di vita attivo – anche durante la pandemia. Questa nuova dimensione e questa nuova legittimità dello sport devono essere trasformati in un'opportunità. Mariya Gabriel, Commissaria Europea a Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Giovani (ma anche Sport) ci invita a pensare oltre al terribile impatto del COVID-19 (a breve la Commissione Europea pubblicherà i risultati di un mapping exercise sul proprio sito, che, anticipiamo, riportano una riduzione del “PIL Sportivo” almeno del 15% nel 2020, indipendentemente dalle misure dei diversi Governi Europei, in tutta l'Unione Europea).Vogliamo ricordare il contributo di Erasmus +, il Piano di Lavoro UE 2021-2024 (e l'innovazione diventerà uno dei nuovi pilastri, assieme tra l'altro all'inclusione, all'ambiente, alla gender equality e alla diplomazia sportiva) e il cosiddetto “Appello di Tartu per un Sano Stile di Vita” – che si trasformerà in un progetto trasversale che guarderà tra l'altro a sostenibilità e potenziale dell'innovazione.