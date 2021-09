Dalla scuola al treno, all’aereo, al traghetto: chi controlla il green pass?

4' di lettura

È il secondo tempo della partita del green pass obbligatorio. Ed è scattato proprio in queste ore. Da oggi, mercoledì primo settembre, è richiesto il certificato verde (basta aver ricevuto la prima dose da 15 giorni) per il mondo della scuola e l'università - in questo secondo caso studenti compresi - e per i trasporti a lunga percorrenza (treni, navi, aerei, autobus).

Dopo ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri entrano dunque in vigore le norme previste dal decreto approvato il 5 agosto, che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario oltre che sui mezzi di trasporto. A questo punto la questione è molto concreta: chi controlla?

Scuola: in attesa della “super App” controlli manuali

L’obbligo di green pass debutta in queste ore nella scuola nell’attesa che venga “liberata” la app per verificare il possesso del certificato da parte di docenti e personale amministrativo. È infatti attesa nelle scuole per la piattaforma a cui sta lavorando il ministero dell’Istruzione, quello della Salute e il Garante per la Privacy per agevolare il controllo del certificato verde. Una “super App”, come è stata definita da alcuni, che consentirebbe alle segreterie degli istituti di conoscere automaticamente tutte le mattine chi è in regola e chi no. La piattaforma consentirà “l’interoperabilità” fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale Digital green certificate. In sostanza la scuola, collegandosi alla piattaforma, conoscerà automaticamente la situazione del personale in servizio quel giorno.

Il ministro Bianchi: piattaforma disponibile dal 13 settembre

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha assicurato che «dal 13 settembre (giorno in cui torneranno in classe, in presenza, otto milioni di studenti dai sei ai 19 anni, ndr) la piattaforma per il controllo del Green pass sarà funzionante nel pieno rispetto della privacy, perchè è giusto che i dati sanitari restino riservati. Sarà solo il preside ad effettuare il controllo, ognuno avrà un semaforo rosso ed uno verde. E a controllare il Green pass del preside sarà l’Ufficio scolastico regionale». In questi primi 13 giorni, di assenza degli studenti, «i presidi e i docenti si organizzeranno» e «ci sarà il riconoscimento manuale. Poi quello automatizzato», ha aggiunto il ministro.

Nella prima fase più controllori e ingressi diversi

I dirigenti scolastici si possono avvalere dei collaboratori scolastici per effettuare i controlli. Una circolare del ministero inviata nelle scorse ore ai dirigenti scolastici ha infatti spiegato che in questa prima fase potranno «ricorrere all’opera contestuale di più soggetti “verificatori”, ciascuno delegato all’utilizzo dell’App “Verifica C19”. Inoltre se «opportuno e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale».