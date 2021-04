Vaccini AstraZeneca: 10 domande e risposte su seconda dose, età, sintomi gravi

A cosa bisogna prestare attenzione?

I tecnici di Ema avvertono dell’importanza di riconoscere in maniera tempestiva i segnali degli eventi avversi legati alle trombosi. Infatti «riconoscendo i segni precoci dei coaguli di sangue e delle piastrine basse e trattandoli precocemente, gli operatori sanitari possono aiutare le persone colpite da questi eventi nel loro recupero ed evitare complicazioni». Utile prestare attenzione a fiato corto, dolore al petto, gonfiore delle gambe, persistente dolore addominale, mal di testa e vista offuscata.

Esistono trattamenti preventivi efficaci?

Alla luce dei dati disponibili, avverte la Cts, «non è possibile esprimere raccomandazioni circa l’individuazione di specifici fattori di rischio, e nel contempo non sono identificabili trattamenti preventivi degli episodi trombotici».

Come deve comportarsi chi ha ricevuto la prima dose?

Chi ha già ricevuto una prima dose di Vaxzevria, può completare il ciclo col medesimo vaccino. «Al momento - si legge nel parere della Cts - non esistono dati sul rischio correlato alla seconda dose in quanto al momento essa è stata somministrata solo ad un numero limitato di soggetti».

Lo stesso preparato viene confermato ovunque?

Non in tutti, dipende da caso per caso. Le persone in Francia sotto i 55 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca faranno il richiamo con Pfizer o Moderna. Lo ha anticipato il ministro della Salute, Olivier Veran, mentre l’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore. “Sarà confermato oggi. È perfettamente logico”, ha dichiarato Veran a ’Rtl’ precisando che l’annuncio arriverà dall’Alta Autorità per la Salute (Has). Le autorità sanitarie francesi hanno raccomandato la somministrazione del vaccino AstraZeneca solo agli over 55.

Entro quanto tempo si hanno i fenomeni avversi?

Ad oggi, la maggior parte dei casi di eventi trombotici rari è stata segnalata in soggetti di età inferiore ai 60 anni e prevalentemente nelle donne. Tali eventi sono stati osservati per lo più entro 14 giorni dalla prima dose di vaccino