Dalla Sicilia alla Lombardia, tutti quelli che hanno saltato la file del vaccino

In lista senza averne diritto, in barba a a qualsiasi regola (e probabilmente anche al buon senso). L’ultimo caso è quello di Biella. Sessanta avvisi di garanzia per altrettanti “furbetti del vaccino”. Sono coloro che, abili a infilarsi negli spiragli di regole non sempre chiare e puntuali, abilmente aggiunti nella lista dei “riservisti” da amici o amici di amici, sono riusciti a farsi somministrare il vaccino anti-Covid prima di persone che, sia sotto il profilo dell’età anagrafica sia per condizioni di salute, senza alcun dubbio avrebbero dovuto avere la priorità.

Avrebbero. Tra quelli finiti sotto la lente dei carabinieri, secondo quanto riporta La Stampa, qualche dirigente, avvocati e commercialisti, ma anche il commissario dell'Asl Diego Poggio, il direttore sanitario e quello amministrativo. L’ipotesi degli inquirenti: a inizio gennaio, quando la campagna vaccinale riguardava soltanto i sanitari, avrebbero “saltato la fila”. Sono stati individuati esaminando i nomi riportati sugli elenchi dei vaccinati, segnando tutte le possibili anomalie.

In Puglia minorenni si fingono volontari per passare avanti alla fila

Ma il caso di Biella è solo l’ultimo di una serie di episodi che raccontano l’abitudine di qualche italiano a non rispettare la fila, in quanto attendere il proprio turno sarebbe, dal loro punto di vista, cosa disdicevole e poco creativa. Con la conseguenza che tutti gli altri che la fila la rispettano avvertono una sensazione di impotenza e di rabbia. Tra dicembre e febbraio in Puglia c’è stata una corsa alle vaccinazioni. Il che sarebbe una buona notizia in questa fase in cui il Governo è in pressing sulle Regioni per raggiungere entro la fine del mese le 500mila somministrazioni al giorno. Perlopiù dopo la scelta di destinare AstraZeneca agli over - 60. Ma non è così. La volata pugliese non ha riguardato over 80 o persone fragili ma minorenni, tra i 14 e i 17 anni, e gente che si è iscritta alle associazioni di volontariato, così da ottenere la tessera e ottenere il vaccino. È questa la realtà che viene fuori dalle inchieste del Nucleo ispettivo regionale sanitario pugliese (Nirs) su quanti si sarebbero vaccinati non avendone diritto.

Il coordinatore del Nucleo ispettivo: non so come abbiano fatto

I dati sono allarmanti: si parla di circa 30mila persone, anche se dalla scrematura in corso i “furbetti” risulteranno essere alla fine “solo” diverse migliaia. A questo punto la domanda è: come è stato possibile? Il coordinatore del Nirs, avvocato Antonio La Scala, non ha saputo dare una spiegazione: «Non so come abbiano fatto, quel che è certo è che non ne avevano assolutamente diritto. Gli “sleali” che si sono vaccinati senza averne diritto - ha aggiunto La Scala - hanno tolto il vaccino a persone che ne avevano bisogno e che poi, in molti casi, sono morte». In merito ai volontari La Scala ha spiegato che in tanti sono andati a iscriversi ad associazioni di volontariato per ottenere il diritto a vaccinarsi. Poi la Regione ha specificato che avevano diritto solo i volontari del servizio 118, quelli che portano le bombole a casa dei pazienti con il Covid, e quelli che lavorano nel servizio di emergenza-urgenza.

In Lombardia in 220 entrano nella sezione riservata al personale medico

In Lombardia ai primi di marzo a seguito di un’inchiesta di Radio Popolare è venuto fuori che 220 persone hanno tentato di farsi vaccinare nonostante non rientrassero né tra le categorie professionali né nella fascia d'età su cui in questo momento si focalizza la campagna vaccinale. Secondo il resoconto dell’Azienda Socio Sanitaria dei Santi Paolo e Carlo di Milano, sono riusciti ad appropriarsi del link interno riservato al personale medico inserito negli elenchi degli aventi diritto forniti da Ats Città Metropolitana di Milano.