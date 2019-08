Dalla Siria, all’Iraq al Libano: la guerra Israele-Iran è già iniziata

Tutto questo ha un precedente ancora più pericoloso. Probabilmente gli iraniani volevano vendicare i recenti attacchi israeliani su alcune loro basi in Iraq. Perché, come ha detto Netanyahu a proposito d’immunità, Israele ha pericolosamente allargato il suo campo di battaglia con Teheran. Il primo bombardamento a Nord di Bagdad sui depositi di armi delle milizie sciite pro-iraniane, sarebbe avvenuto il 19 luglio. Le operazioni si sarebbero ripetute in questo mese.

In questo caso gli israeliani sono tornati al loro tradizionale negazionismo. Sono state fonti del Pentagono a passare l’informazione al New York Times. L’amministrazione Usa ha reagito con grande fastidio all’attivismo israeliano “fuori dai limiti” delle loro attività consentite. Come accade spesso, Israele ha agito senza informare preventivamente il suo più importante alleato. Il problema è che gli iracheni né gli iraniani credono che gli israeliani abbiano agito senza le informazioni e l’aiuto logistico americano.

Nella difficile situazione irachena, le milizie sciite filo-iraniane e gli stessi Pasdaran sono alleati degli Usa nella lotta all’Isis; ma nemici nel confronto tra amministrazione Trump, Teheran e Gerusalemme. Lo stesso governo di Bagdad è in una difficile situazione: ha una relazione diretta e decisiva con gli Stati Uniti ma deve tenere conto che la maggioranza sciita del Paese subisce l’influenza iraniana. Nelle sabbie mediorientali nessuna linea è mai stata retta. Oltre gli arsenali delle milizie, Israele sta bombardando anche questi fragili equilibri.

Nemmeno la diplomazia russa fino ad ora è riuscita a far decantare la tensione. Vladimir Putin ha una relazione personale con Netanyahu, è il garante militare e politico della sopravvivenza del regime siriano ed è un alleato dell’Iran. Ma come inglesi e francesi, e poi gli americani prima di loro, anche per i russi è difficile mediare, imponendo soluzioni e salvando inconciliabili amicizie.