Dalla Slovenia a San Marino: italiani in coda per il pieno

Gli automobilisti che vivono a ridosso dei confini scelgono il distributore di benzina al di qua o al di là della frontiera al salire o scendere del prezzo del carburante deciso dallo Stato di riferimento. Così, a Ventimiglia, conviene ancora fare pieno in Italia, invertendo la tendenza di andare in Francia. Sono i francesi a venire in Italia. A confermarlo è Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli, di Ventimiglia: «Da settembre a novembre 2022 quand’era in vigore lo sconto di 30 centesimi al litro del governo Macron sul carburante, la benzina ancora conveniva in Francia. Ora la differenza non è molta». E sono scomparse le code di auto italiane ai distributori della Costa Azzurra. Inoltre, in Francia uno sciopero delle raffinerie ha lasciato senza benzina numerose stazioni di servizio ed è cominciata la corsa in Italia.

Prezzi bassi a San Marino

Ad attirare gli italiani è invece San Marino dove, in attesa che il governo armonizzi i prezzi dei carburanti, da Rimini e Pesaro Urbino si va nella più conveniente Repubblica del Titano dove il prezzo medio per litro si aggira fra 1,45 e 1,50 euro con affari d’oro per quei benzinai.

Gli italiani non vanno più in Svizzera

Nel Nord Italia il rialzo del prezzo del carburante scoraggia gli automobilisti svizzeri dal passare il confine: è meno conveniente fare il pieno nel Comasco. A Chiasso, ad esempio, la benzina costa 1,75 euro al litro: la differenza con i prezzi è entro i 10 cent. Il gasolio elvetico, invece, è oltre 1,90 euro: non conviene. Gli italiani non vanno più in Svizzera come accaduto per decenni e i ticinesi non fanno più rifornimento in Italia, come per il periodo di abbattimento delle accise.

Dall’area triestina e goriziana rotta per la Slovenia

In Friuli Venezia Giulia gli sconti della Regione non bastano più a equiparare il costo alla pompa in Italia e in Slovenia. Molti dell’area triestina e goriziana vanno in Slovenia per fare il pieno ma senza formare le file viste in passato. Oggi, ad esempio, a Basovizza, sul Carso triestino, il costo al primo distributore in Slovenia è di 1,485 euro, circa 40 cent in meno rispetto ai distributori in città con gli sconti: su 40 litri, il risparmio è di 20 euro. Una valutazione non valida per l’Austria con cui il Friuli confina a Nord, dove il prezzo è più alto.