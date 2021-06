Dalla smart home alla micromobilità: gli ecosistemi su cui cresce l’open insurance

4' di lettura

Nuovo paradigma o naturale evoluzione di un processo di cambiamento in atto da anni? Certo è che gli ecosistemi aperti stanno divenendo progressivamente una componente strategica anche nel settore assicurativo, così come lo sono ormai nel mondo bancario per i pagamenti in forma digitale.

E le tecnologie, anche in questo caso, sono il mezzo attraverso il quale l'open insurance può concretamente tradursi in servizi da fruire (lato utenti) attraverso piattaforme operanti in settori non assicurativi....