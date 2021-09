Dalla soluzione delle controversie al tribunale delle famiglie: come cambia il processo civile

Verso il primo giro di boa al Senato per la riforma del processo civile. Il governo ha annunciato in Senato l’intenzione di porre la questione di fiducia su un maxiemendamento del disegno di legge. L’annuncio è stato dato dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il maxi emendamento, ha spiegato, modifica in alcuni «aspetti tecnici» il testo approvato dalla Commissione Giustizia. La presidente Maria Elisabetta Casellati, secondo il Regolamento, ha incaricato la Commissione Bilancio di dare il proprio parere sulle coperture del maxi-emendamento. Il presidente della Commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha chiesto un’ora di tempo per l’esame del testo, e la presidente Casellati ha sospeso l’Aula fino alle 18,30. Alla ripresa della seduta se il maxi-emendamento risulterà avere le coperture (come presumibile che sia, visto che ha la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato), il governo porrà formalmente la fiducia sul testo. La chiama per il voto di fiducia dovrebbe concludersi in serata. Si va così verso il via libera di Palazzo Madama in prima lettura. E si delinea così un primo tassello della riforma della giustizia targata Marta Cartabia, in attesa che arrivi il via libera anche alla delega penale, atteso prima della pausa per elezioni amministrative di ottobre.

L'architettura della riforma ruota intorno agli impegni assunti dal Governo con la Commissione europea nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza. Va in questa direzione il tentativo di semplificare i procedimenti civili nelle forme e nei tempi (l’obiettivo è il taglio del 40% della durata dei processi), fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini e favorire l’attrazione degli investimenti stranieri. Nel pacchetto del disegno di legge delega entrano, tra le misure principali, le nuove regole in materia di mediazione e negoziazione, una maggiore efficienza dei procedimenti tramite il ricorso al digitale e l'introduzione di misure come l'istituzione del Tribunale della famiglia. Ecco alcune delle soluzioni previste.

