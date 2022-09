Dalla sostenibilità alla tecnologia, la comunicazione è cruciale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chef stellati, campioni mondiali dello sport, imprenditori e Ceo di aziende innovative si incontrano e si raccontano, svelando al pubblico come hanno portato le loro “imprese” al successo. Sono le personalità scelte per fare da testimonial della narrazione d'impresa, tema protagonista di un festival che, alla sua terza edizione, toccherà due città venete.



Saranno Treviso e Venezia, rispettivamente venerdì 23 e sabato 24 settembre, a ospitare Dialoghi D'Impresa, il festival dedicato alla narrazione e alla cultura d'impresa, promosso dall'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione al Campus Treviso e all'Associazione Ca' Foscari Alumni.

Quest'anno Dialoghi D'Impresa accoglierà in presenza imprenditori, manager e studenti che vogliono confrontarsi su un argomento sempre più di attualità della narrazione d'impresa. In particolare in una fase come questa, in cui la ripresa post-pandemia è minacciata dall'aumentare dei costi che gravano sulle imprese, gli imprenditori veneti potrebbero cogliere l'opportunità di colmare il gap in fatto di «capacità di raccontarsi e far emergere la propria anima», elemento essenziale per l'evoluzione di una storia imprenditoriale ma ancora troppo sottovalutato.

Secondo uno studio Mckinsey, condotto lo scorso anno su 18mila professionisti in 150 Paesi, la narrazione è un'abilità di leadership fondamentale e lo sarà sempre più nel prossimo decennio. «I leader che condividono storie hanno maggiori probabilità di allineare al meglio i team, motivare i dipendenti, ispirare le nuove leve e coinvolgere i clienti e gli stakeholder», ha ricordato Forbes, riprendendo lo studio.

«Il lavoro da fare è notevole, soprattutto in alcune aree del nostro Paese, come il Veneto dove la quasi totalità delle imprese è dedita al fare e molto meno al comunicare», spiega Andrea Bettini, narratore d'impresa e co-curatore del festival.