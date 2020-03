Dalla spagnola al coronavirus, la lezione delle emergenze: nessuno è lontano Siamo all’inizio di un periodo lungo e complicato. La strada è mettersi a disposizione, facendosi carico di problemi e difficoltà altrui di Vittorio Pelligra

1918 - Ambulanze per l’influenza spagnola. (Agf)

9' di lettura

Gli elementi che trasformarono l’influenza spagnola, tra il 1918 e il 1920, in una catastrofe pandemica, che portò al contagio di cinquecento milioni di persone, furono certamente straordinari: la concomitanza con la fine della Prima guerra mondiale durante la quale milioni di persone vissero ammassate in trincee anguste in condizioni igieniche precarie e il successivo movimento di massa che vide le truppe tornare a casa dopo la fine del conflitto. Milioni di persone che si muovevano contemporaneamente da una nazione all’altra, da un continente all’altro, costituirono il veicolo ideale di diffusione per il virus. Un evento raro ed eccezionale, allora, lo spostamento di tante persone.

Piccolo mondo interconnesso

Oggi le cose sono molto diverse, radicalmente diverse. Se qualcosa ci sta insegnando questa vicenda di Covid-19 è quanto il mondo di oggi sia interconnesso e piccolo, quanto le frontiere siano una costruzione delle nostre menti e delle nostre ideologie, quanto la relazione con gli altri, dentro e fuori dai nostri confini, implichi vulnerabilità e inevitabile dipendenza. La diffusione dei virus, come un mezzo di contrasto radioattivo, sta rendendo visibili connessioni che fino a ieri risultavano invisibili, ma non per questo meno concrete e reali. Si capisce dunque, perché, per dare tempo alla scienza e non mandare in stallo i sistemi sanitari, occorra allungare la distanza sociale, limitare gli scambi, contenere i contatti e, per quanto possibile, attenuare l’intensità delle relazioni. Sono questi legami di interdipendenza che ci rendono fragili in casi di emergenza come quello che stiamo vivendo ora, ma che, allo stesso tempo, in condizioni normali, costituiscono l’infrastruttura immateriale necessaria ai processi di sviluppo sociale ed economico. Connessioni invisibili ma non per questo meno concrete; sono lì a unirci tutti anche se non le vediamo e non ne siamo consapevoli.

La lezione di «Catene»

Nel 1929 lo scrittore ungherese Frigyes Karinthy pubblica un breve racconto intitolato Catene. Vi si indaga con gli strumenti della finzione letteraria il concetto di «connessione». Uno dei personaggi, intento a dimostrare quanto fosse diventato piccolo il mondo di allora, ipotizza la possibilità di unire due individui sconosciuti, selezionati a caso tra il miliardo e mezzo di abitanti che popolavano in quel tempo la Terra, attraverso una catena di conoscenti, in meno di cinque passaggi. Tra due sconosciuti qualunque ci sono certamente quattro persone che, conoscendosi a due a due, siano in grado di connetterli indirettamente. La cosa sembrava strana all’epoca. Ma ancora più strano e apparentemente impossibile è sostenere che ogni persona al Mondo sia connessa con ogni altra persona attraverso una simile catena di relazioni.

L’esperimento di Milgram

Quanto davvero è piccolo il nostro mondo? Il più famoso, anche se non il primo, tentativo di dare una risposta scientifica a questa domanda è lo studio che lo psicologo sociale Stanley Milgram – più volte apparso nei nostri appuntamenti domenicali – intraprese nel 1967. Milgram era interessato a misurare la distanza media tra due nodi, presi a caso, all’interno della rete di relazioni che avvolge ogni essere umano sulla Terra. Per questo inviò 296 lettere a ignari destinatari in due cittadine del Kansas e del Nebraska. Nelle lettere vi erano le istruzioni dell’esperimento: la lettera doveva arrivare a una persona di Boston nel Massachusetts. Per questo ogni destinatario avrebbe dovuto inoltrarla, a sua volta, a una persona che conosceva bene e che era convinto potesse, a sua volta, mandarla a un altro suo conoscente, in modo che dopo un certo numero di passaggi la lettera arrivasse sana e salva a Boston.

Sei gradi di separazione

Nel plico vi era anche un registro dove ogni destinatario doveva segnare il suo nome e indirizzo, per lasciar traccia del passaggio. Immaginate di ricevere una simile lettera. Che fareste? Molti la cestinarono immediatamente, come i più «maturi» tra noi avranno fatto, decine di volte nel passato, con le catene di Sant’Antonio che giravano quando eravamo giovani. Alcuni però stettero al gioco e si presero la briga di inoltrare la lettera di Milgram. Delle 296 spedite, 64 arrivarono regolarmente a destinazione. Il numero medio di passaggi che dovettero fare per arrivare allo sconosciuto di Boston risultò essere tra cinque e mezzo e sei; mai superiore a sei. Benché Milgram non abbia mai usato l’espressione «sei gradi di separazione», la sua origine è da ricercarsi in questi studi. Molti anni dopo l’idea si diffuse soprattutto grazie alla commedia teatrale di John Guare, Six degrees of separation, che debuttò al Lincoln Center Theater di New York nel 1990 e, forse ancora di più, a causa della sfida, a metà tra gioco ed esperimento sociale, lanciata quattro anni dopo da alcuni studenti dell’Albright College di Reading, Pennsylvania. Qual è il livello di prossimità di ogni attore del presente e del passato, vivo o morto, con Kevin Bacon? Si chiesero i quattro. Se un attore ha lavorato in un film con Kevin Bacon, allora avrà un numero pari a uno; se ha lavorato con un attore che, a sua volta, ha lavorato con Bacon, allora avrà un «numero di Bacon» pari a due, e così via. Si scoprì che in numeri di Bacon, in media, sono incredibilmente piccoli: 2,95. Il più alto in assoluto è 7, ed appartiene a William Rufus Shafter, un generale texano che recitò in due film nel 1898 (!).