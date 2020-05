Dalla spesa bunker all’aperitivo digital, come sono cambiati i consumi in quarantena Le elaborazioni di Coop Italia: lievito di birra +149%, mascherine + 116o%, amuchina e simili +377%, colorazione per i capelli +167%

(Davizro Photography - stock.adobe.com)

3' di lettura

Inizia la fase 2, ma il periodi di quarantena ci ha lasciato in eredità un cambiamento dei consumi. Prima la spesa bunker, poi gli acquisti legati alla nuova socialità in modalità digitale, come il cibo per gli apertivi virtuali e la riscoperta del cibo fatto in casa. Otto settimane di quarantena, come mostrano le elaborazioni di Coop Italia, hanno portato a un cambiamento delle abitudini di spesa degli italiani, con un’evoluzione degli acquisti in due tempi. Tra conferme, novità e un filo rosso: l’attenzione all’igiene che sarà destinata ad accompagnarci anche in questo periodo per prevenire il contagio.

La prima reazione è stata quella degli assediati da bunker. Gli italiani, venuti a sapere che il Covid19 era presente nel Paese, sono corsi al supermercato per fare scorte. Tra il 24 febbraio e il 15 marzo infatti le vendite totali del sistema Coop Italia hanno registrato un +14,6%. Col passare del tempo però, quando è divenuto chiaro che la quarantena si sarebbe prolungata e che soprattutto gli approvvigionamenti sarebbero rimasti costanti, la spesa si è fatta moderata e la crescita delle vendite si è attestata nel totale delle 8 settimane (24 febbraio – 19 aprile) al +5,6%.

A sostenere le vendite è stato il cibo confezionato (che da solo ha registrato +10,3% per tutto il lockdown) mentre i freschi e i freschissimi, partiti a doppia cifra, nel passaggio dalla prima alla seconda fase hanno perso parte della loro forza d'urto e si assestano a fine periodo con un +6,9%.

L’igiene prima di tutto

Amuchina e simili hanno totalizzato nei due mesi di vendite crescite in media del +377%, le salviettine disinfettate +616% e i termometri e i disinfettanti per superfici intorno al +200%. Per i termometri si tratta di un aumento nelle vendite di 12 volte superiore alla media.