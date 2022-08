Dalla spirulina alla canapa, acquisti di cibi salutari e superfood ancora in aumento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dalla spirulina allo zenzero, non sembra frenare la voglia degli italiani dei cosiddetti cibi “healthy” – salutari o benefici o superfood. I consumi sono infatti aumentato del 3,5% lo scorso anno: il dato arriva dalle elaborazioni dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, lo studio semestrale (ultima pubblicazione a giugno 2022) che monitora i fenomeni di consumo nella grande distribuzione incrociando le informazioni sulle etichette e i dati di NielsenIQ sulle vendite.

In particolare l’aumento di acquisti ha riguardato i prodotti alimentari sulle cui etichette è segnalata la presenza di almeno uno dei 27 ingredienti monitorati e suddivisi in sei famiglie: superfruit, spezie, semi, cereali speciali/farine, sup erfood, dolcificanti.

I consumatori hanno avuto a disposizione un'ampia scelta a scaffale (l’offerta in termine di numero di prodotti è comunque rimasta sostanzialmente stabile): in supermercati e ipermercati sono oltre 6mila le referenze che evidenziano la presenza di uno di questi 27 ingredienti benefici (dall'avena allo zenzero, dalla mandorla alla spirulina, dai semi di sesamo alla stevia) e in un anno hanno realizzato oltre 1,4 miliardi di euro di vendite (+3,1% annuo), incidendo per il 5,2% sul giro d'affari complessivo del paniere alimentare dell'Osservatorio Immagino. Gli incrementi più elevati sono stati il +49% della spirulina – della categoria “superfood”, in cui è da segnalare anche il successo di matcha e açai con crescite attorno al 20% – e il + 31,4% della canapa (infusi) della categoria “semi”.

La “famiglia” con il peso più rilevante sul paniere (2,4% sul valore delle vendite totali e 2.419 referenze) è però quella dei “superfruit”, dove – mentre calano i consumi complessivi di frutta e verdura – le vendite in valore di prodotti contenenti avocado cresce del 21% (dopo il boom del 2020), seguito dal cocco con il 19,9%; in termini assoluti fanno però meglio le mandorle e mirtilli. In calo invece goji (-17,6%), germe di grano, acqua di cocco e curcuma.