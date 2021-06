Dalla stampa agli imballaggi, la parabola della carta a Mantova

3' di lettura

La Lombardia di carta. Con 13 stabilimenti, la Lombardia è importante nella produzione di carta e cartone e rappresenta il 7,3% della fabbricazione italiana. Ma, superata da altri distretti come quello della Lucchesia, la Lombardia non è più quel polo nazionale della carta che ha avuto nella storia fino ad anni recenti. E ha cambiato tipologia di produzione: si è ridotto il ruolo della carta per l’editoria, un tempo centrale, mentre è cresciuto il peso dei prodotti per imballaggio e per applicazioni industriali, come il cartone ondulato o il tubo di cartone.

Questo percorso è documentato per esempio dalla Cartiera del Chiese, fondata negli anni ’60 dalle famiglie Fenotti e Comini, e dalla Cartiera dell’Adda in cui la famiglia Cima è impegnata nella produzione della carta da quando, nel 1757, Giuseppe Cima prese in gestione una cartiera a Rancio di Lecco; oggi sono Giuseppe, Lodovica e Chiara Cima a raccoglierne la testimonianza industriale.

Loading...

Due luoghi della storia della carta, Brescia e Mantova. Due luoghi in cui, come esige la produzione cartaria, c’è ampia disponibilità d’acqua.

Ecco Brescia. L’editoria nacque quando nel ’400 a Venezia Aldo Manuzio e gli altri stampatori cominciarono a chiedere carta di qualità su cui imprimere i caratteri appena inventati da Johannes Gutenberg. Per un paio di secoli Venezia fu il polo mondiale dell’editoria e la carta veniva dalle cartiere di Toscolano, sulla riva bresciana del lago di Garda, che allora faceva parte dello Stato Veneto. Oggi a Toscolano c’è un preziosissimo museo di storia della carta e si tutelano le antiche cartiere lungo il torrente che dava loro l’acqua; la prima è del 1381 .

Diversa la storia di Mantova. Una storia più recente, anche se a pochi chilometri dalla città, a Goito, il 1° luglio 1615 nasceva la Cartiera Mantovana ancora attiva da allora.