Dalla start up Miravilius viaggi (virtuali) con guide turistiche certificate

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In giro per il mondo in un viaggio virtuale grazie a guide certificate. Il tutto, quindi, senza muoversi da casa. A proporre questo tipo di “viaggio alternativo”, destinato nella maggior parte dei casi a chi non può spostarsi è Miravilius, start-up italiana che ha ideato la piattaforma di live streaming con cui si può scoprire il mondo in diretta attraverso Live Tour in collegamento con guide turistiche sul posto.



Nuovi progetti nel no profit

Dopo il successo riscosso nei primi mesi di lancio, Miravilius, che guida le persone alla scoperta delle città di tutto il mondo, presenta nuovi progetti a impatto sociale.

Loading...

Perché, se è vero che grazie ai vaccini e al green pass, lentamente, si riprende a viaggiare è anche vero che spostarsi liberamente non è sempre per tutti. Da qui l'attivazione di nuove collaborazioni con realtà non profit nazionali e internazionali per «rendere l'esperienza del viaggio accessibile a tutti».

«Fin dal principio, il nostro obiettivo è stato quello di supportare il settore del turismo fermo ormai da troppo tempo - dice Massimiliano La Rocca, founder di Miravilius -. Il nostro progetto intende far lavorare il più possibile sia le guide turistiche italiane sia quelle basate all'estero, soprattutto nelle località che vivono di turismo internazionale. Vogliamo tenere alto l'interesse e la curiosità nei confronti dei luoghi ancora da scoprire che abbiamo la fortuna di avere sul nostro pianeta e sapere che stiamo dando questa possibilità a persone che vivono in situazioni particolari ci riempie di orgoglio».

La mission di far viaggiare gli ospiti di Rsa

Da marzo 2021 le guide turistiche entrate a far parte della community di Miravilius sono cresciute del 200%, a conferma dell'interesse che il progetto riscuote anche tra gli operatori del settore. In campo anche la collaborazione con le Rsa per far “viaggiare” gli anziani. «Grazie alla collaborazione con Rsa Casa Sacro Cuore di Pianello del Lario della Congregazione delle Suore Guanelliane - chiariscono dall'azienda - 25 ospiti over 80 della struttura sono stati in grado di vivere l’emozione di un viaggio virtuale a Parigi. L'esperienza è stata un successo e gli anziani viaggiatori virtuali non vedono l'ora di partire per un nuovo tour. Prossima tappa: Assisi».