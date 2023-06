Dalla stretta sulla Corte di conti per il Pnrr alle nuove regole per i concorsi pubblici, ecco le misure del decreto Pa

Verso il via libera della Camera al Dl Pa (dl 44/2023). L’ok in prima lettura è atteso per oggi, mercoledì 7 giugno. Il testo passerà poi all’esame del Senato (andrà convertito entro il 21 giugno).

In aula a Montecitorio sono in corso le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento. Gli iscritti a parlare nel dibattito sono 16, praticamente tutti delle opposizioni. Al voto finale non si dovrebbe giungere prima delle 12.30, in base ad un accordo tra i capigruppo raggiunto in maniera informale. Sul testo ieri il governo ha incassato la fiducia a Montecitorio.

Dalla “stretta” sui controlli della Corte dei conti in ambito Pnrr alle assunzioni nella Pubblica amministrazione, alle nuove regole per i concorsi pubblici, alle soluzioni per l'inserimento dei giovani nella pubblica amministrazione ecco, in estrema sintesi, alcune delle misure principali.