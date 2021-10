Dalla stretta sui monopattini alle nuove regole per la patente, ecco le novità del decreto Infrastrutture

Dalla stretta ai monopattini sulla sicurezza al servizio taxi con biciclette o moto, dalla creazione con 52 milioni di una nuova società pubblica per gestire le concessioni autostradali, fino all'estensione della validità del foglio rosa e alle strisce blu gratuite per le persone disabili. È un decreto “su più fronti” quello sulle Infrastrutture, che, dopo avere incassato delle modifiche di rilievo nel passaggio nelle Commissioni riunite Ambiente – Trasporti, ha registrato il via libera in prima lettura della Camera (271 sì e 16 no) , dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo uscito dalle Commissioni. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Dovrà essere convertito in legge entro il 9 novembre. Ecco, in sintesi, le soluzioni previste.

Per approfondire:

Dl Infrastrutture, le novità: dalla stretta sui monopattini al taxi con moto e bici

Dl Infrastrutture, dal foglio rosa ai monopattini: le proposte ad ampio raggio dei partiti



2/19 Menu