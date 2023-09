Codice della strada: nuove norme per sicurezza stradale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Approda oggi, lunedì 18 settembre, sul tavolo del Consiglio dei ministri il provvedimento che riscrive alcune regole del Codice della strada e lo aggiorna (“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”).

«Nel prossimo Cdm, il 18 settembre, porteremo la stesura definitiva del disegno di legge sulla sicurezza stradale - ha anticipato nei giorno scorsi il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini -, il nuovo Codice della strada, che prevede prevenzione, educazione, controlli, ma anche sanzioni». Martedì 27 giugno il Governo aveva approvato un testo di partenza.

Sanzioni triplicate per chi guida parlando al telefono

Il testo che torna in Consiglio dei ministri dopo il passaggio in Conferenza unificata Stato Regioni è ora definitivo, anche se sarà oggetto di limatura da parte dei tecnici fino a pochi minuti prima la riunione dell’esecutivo. La riunione a palazzo Chigi è stata convocata per la tarda mattinata. Si svolgerà al termine della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, convocato permanentemente dal 28 agosto sul tema della gestione dei migranti.

Stando alle bozze circolate, si va verso una stretta. Da una parte vengono triplicate le sanzioni pecuniarie (fino a 1.600 euro) per chi parla o chatta al telefono mentre sta guidando (oltre alla sospensione della patente). Prevista anche la revoca a vita della patente per chi reitera reati particolarmente gravi (ad esempio la fuga dopo un incidente stradale). Per chi è in stato di ebbrezza alla guida o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti patente sospesa fino a tre anni. Una volta ottenuto il via libera dell’esecutivo, per le nuove regole inizierà l’esame parlamentare.

Arriva l’alcolock

Previsto il divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti e l’obbligo per chi è stato colto a guidare in stato di ebrezza (quindi non per tutti) di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Inoltre sarà punibile, a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica, guidare avendo assunto droghe: la positività al test rapido farà scattare immediatamente il ritiro della patente e successivamente anche il divieto di riprendere la patente per tre anni. Per i recidivi previsto anche il ritiro a vita. Sospensione della patente anche per chi guida parlando al telefonino.