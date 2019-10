Dalla sugar tax a quota 100, tutte le misure della manovra che sono a rischio di Andrea Carli

(Ansa)

Manette agli evasori, tetto al contante, ma anche sugar tax, sanzioni sui Pos, partite Iva e quota 100. Dopo il via libera con la formula “salvo intese” da parte del consiglio dei ministri al Ddl di bilancio e al decreto fiscale collegato, oltre che al Documento programmatico di bilancio fatto pervenire in tempi stretti alla Commissione europea, la manovra 2020 da oltre 30 miliardi continua in queste ore a essere sotto i riflettori. E non mancano le misure che sono a rischio. Su queste la maggioranza è divisa: da una parte M5S e Italia Viva, con il leader pentastellato Di Maio a premere perché i testi tornino in Consiglio dei ministri; dall'altra il premier Giuseppe Conte (che nelle ultime ore ha aperto a eventuali modifiche) e il Pd. Il cantiere della manovra appare ancora aperto