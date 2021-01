Dalla supersportiva all'enduro, le sei moto per tornare a viaggiare Con motore elettrico integrato o prestazioni che arrivano dalle corse professionistiche. Le due ruote 2021 soddisfano ogni tipo di esigenza. E grande attenzione al design di Camilla Colombo

Con motore elettrico integrato o prestazioni che arrivano dalle corse professionistiche. Le due ruote 2021 soddisfano ogni tipo di esigenza. E grande attenzione al design

La libertà di decidere e partire, come, dove, quando si preferisce, è ancora lontana. Ma sognare non è mai un peccato: anzi, iniziare a scegliere la moto giusta per affrontare le sfide della bella stagione, è il modo migliore per trovarsi pronti a viaggiare non appena sarà possibile. Le stelle a due ruote del 2021 sono un mix di avventure on the road e velocità supersonica, con una presenza sempre più interessante del settore elettrico. Dall'Harley Davidson Pan America, che verrà lanciata sul mercato il prossimo 22 febbraio con un evento digitale , alla Mv Agusta Superveloce Alpine, un'edizione limitata nata dalla collaborazione fra la casa di Shiranna e il marchio francese, legato all'automobilismo sportivo, ecco le novità più interessanti del comparto motociclistico su strada.

Una moto pensata per affrontare qualsiasi sfida, qualsiasi terreno, qualsiasi avventura. È la due ruote perfetta per realizzare il sogno americano, il viaggio on the road in piena libertà, raccontato da Kerouac. La prima Adventure moderna della casa americana è anche il primo modello a montare l'inedito motore V2 Revolution Max di 1.250 cc, con raffreddamento a liquido, potenza di 145 cavalli e coppia massima di 12,5 kgm. A presentare la due ruote in un pre-lancio mondiale, il prossimo 19 gennaio, sarà l'attore, produttore e motociclista americano Jason Momoa che è stato anche il primo a poter vedere e guidare la Pan America 1250, dando forma alla content series “ United We Will Ride ”. Il successo negli Stati Uniti pare abbastanza scontato – si stima un prezzo a partire da 17mila dollari – ma qual è sarà l'accoglienza sul mercato europeo per una moto che pare sfidare apertamente una leader del settore, come l'Africa Twin?

Ducati Multistrada V4 S

Giunta alla quarta generazione la Ducati Multistrada non è solo un successo di vendite, ma un mezzo affidabile e dalle ottime prestazioni per i motociclisti che cercano una due ruote capace di variare dal travel all'enduro, dalla città alla pista, senza perdere aderenza e velocità. A partire da 18.990 euro, la Multistrada di Borgo Panigale presenta un nuovo motore Granturismo V4 da 170 CV e un'aerodinamica studiata appositamente per garantire comfort e stabilità. Un esempio? Il parabrezza equipaggiato con deflettori laterali che consentono la massima protezione, regolabile in altezza con un dito. La nuova Multistrada V4 è anche la prima moto al mondo a montare sistemi radar sia anteriori che posteriori, rendendo possibile il funzionamento di sistemi di ausilio alla guida come Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection. Una guida prestante, insomma, ma sicura.