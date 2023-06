Dalla supply chain alla customer experience: ecco perché non si può fare a meno dei dati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fattore vulnerabilità preoccupa almeno da tre anni a questa parte i responsabili del procurement in relazione al rischio di stoppare le produzioni “just in time” a causa della mancanza di materie prime e alla quasi totale dipendenza da reti di distribuzione estese a livello globale. Le interruzioni della supply chain che molte aziende manifatturiere hanno sperimentato sulla propria pelle nel corso degli ultimi 36 mesi, con impatti calcolati nell'ordine delle migliaia di miliardi di dollari, impongono un ripensamento di alcuni vecchi modelli. La ricetta per rendere meno fragili le catene di fornitura, in una situazione di prolungata incertezza, è condivisa da molti addetti ai lavori e a vari livelli del management: i dati.

Un approccio basato sui dati

È di questo avviso anche Filippo Mazzei, Account Executive Manufacturing per l'Italia di Snowflake, azienda americana specializzata nell'ambito delle soluzioni cloud per la gestione dei dati, secondo cui un approccio basato sui dati «può abilitare processi operativi più snelli e sostenibili e una maggiore agilità di reazione di fronte a fluttuazioni macroeconomiche e a una domanda molto dinamica».

Per raggiungere questo obiettivo, sono a suo dire tre le strategie chiave per sostenere l'attività anche in periodi turbolenti: migliorare la resilienza della supply chain, potenziare gli analytics in una logica di industria 4.0 e ottimizzare la customer experience per generare nuovi flussi di profitto.

Tutti (o quasi) potranno essere d'accordo sul fatto che il processo di fornitura di un qualsiasi bene di consumo, dalla sua fabbricazione fino alla vendita al consumatore finale, è strettamente correlato al livello di collaborazione in essere fra tutte le parti che compongono la supply chain. E senza dati, o in presenza di un utilizzo non opportuno dei dati disponibili, la qualità di questa collaborazione viene a decadere. Dove sta dunque la chiave della questione? Nel fatto che, a detta di Mazzei, «spesso i dati risiedono presso un ampio numero di sistemi appartenenti non solo all'azienda produttrice ma a tutto l'ecosistema di terze parti con cui lavora, tra cui clienti, fornitori e operatori di logistica. Collaborare con i partner dell'ecosistema è quindi un passaggio fondamentale per ottenere maggiore visibilità delle informazioni e identificare le opportunità di miglioramento».

Come combinare i dati

La grande sfida a cui sono chiamate le imprese nel loro complesso (e non solo gli uffici acquisti) per avere una fotografia completa, end to end e in tempo reale dello stato di salute della supply chain consiste nel raccogliere e combinare in modo organico tutti i dati disponibili (anche quelli dei partner esterni) e quindi effettuare le analisi necessarie per identificare rischi e potenziali intoppi sfruttando le capacità dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi di machine learning.