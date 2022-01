Dalla supremazia al vantaggio quantistico: il quantum computing va sul mercato

«La nostra strategia – spiega Severini – va in due direzioni. La prima è di lungo periodo ed è quella di costruire computer quantistici che risolvano problemi utili oltre la ricerca scientifica. Il secondo approccio è quello di offrire in cloud la possibilità di sperimentare già oggi cosa si può fare e cosa no con gli algoritmi quantistici.

Puoi imparare a programmare e ad esplorare potenziali applicazioni. Puoi progettare gli algoritmi quantistici partendo da zero o scegliendo da una serie di algoritmi predefiniti».

Amazon Braket, spiega, è un servizio di calcolo quantistico completamente gestito e progettato per aiutare a velocizzare la ricerca scientifica e lo sviluppo di software per il calcolo quantistico. I clienti sono sviluppatori software, centri di ricerca e università come Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare), Fidelity Center for Applied Technology che studia applicazioni in ambito finanziario o Qu&Co che lavora sulla chimica. Tra i partner ci sono “startup” come D-Wave, IonQ e Rigetti che mettono a disposizione i loro sistemi per generare applicazioni.

«I simulatori di circuiti quantistici vengono eseguiti su computer standard, o come si dice in gergo, “classici”. Con i simulatori, puoi testare gli algoritmi quantistici a un costo inferiore rispetto all'uso di hardware quantistici e senza dover attendere per accedere a macchine specifiche», spiega il direttore del Quantum Computing di Amazon Web Services.

La simulazione è un modo pratico per correggere rapidamente i circuiti quantistici, e per ottimizzare gli algoritmi prima di passare all'esecuzione su computer quantistici, che in futuro ci aspettiamo di non essere più in grado di simulare, perché più potenti. Il modello di business è simile al cloud. Non si paga in anticipo ma i costi vengono calcolati in base alle risorse Aws effettivamente utilizzate».