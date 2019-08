Dalla svolta etica di Wall Street una chance anche per l’Italia

La grande società per azioni incide su una pluralità di interessi potenzialmente conflittuali; talvolta per aumentare i profitti dei soci occorre tagliare posti di lavoro o investire meno in politiche di sostenibilità sociale e ambientale.

Come si pone il “diritto” rispetto a questo tema centrale?

In linea generale, sono sempre maggiori gli ordinamenti orientati a dare una rilevanza, più o meno diretta, anche a interessi diversi da quelli dei soci. Ad esempio, la Francia con una recentissima legge del 22 maggio 2019 ha fatto un importante passo in questa direzione. Emerge tuttavia un dato comune: nei Paesi a economia liberale nessuna esperienza giuridica ha risolto in modo chiaro e definitivo il problema e ampi sono i margini di discrezionalità che restano affidati agli amministratori.

Per quanto riguarda l’Italia, siamo ancora dominati da un paradigma lucrativo fondato sull’articolo 2247 del Codice civile; lo stesso Codice di autodisciplina prevede che il cda persegua l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

In questo contesto, la proposta è allora quella di introdurre una nuova disposizione di “diritto societario comune”, in forza della quale consentire ai soci di utilizzare la società e quindi anche la grande impresa azionaria alternativamente (nel senso che sarebbe possibile scegliere una delle tre seguenti “funzioni”): i) per perseguire, in via esclusiva, “interessi lucrativi” (come nell’ordinamento attualmente vigente); ii) per contemperare “interessi lucrativi” e “beneficio comune”, generalizzando, con le opportune modifiche, il modello della società benefit; iii) per perseguire unicamente finalità “non lucrative”, ossia solidaristiche e di utilità sociale.