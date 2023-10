Decreto asset: le novità dalla tassa sugli extraprofitti alle licenze per i taxi

L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 155 sì e 108 no (due gli astenuti) il Dl asset, nel testo identico a quello approvato dal Senato. Il decreto legge “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, conta 41 articoli e tra le misure figurano quelle per contrastare il caro-voli e il prelievo “una tantum” sugli extra-profitti delle banche. Norme peraltro modificate nel corso dell’esame a Palazzo Madama con emendamenti del Governo. Ecco alcune delle misure principali.

