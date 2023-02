Dalla tassista di bimbi malati fino all’imprenditore Marzotto: gli eroi premiati da Mattarella

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è la tassista che accompagna i bimbi malati a curarsi, l’autista del bus che ha aiutato un ragazzo a difendersi da bulli o il clown che va negli orfanotrofi nelle zone di guerra ma anche l’imprenditrice che produce il caffè in carcere fino a chi è riuscito a rinascere dopo eventi difficili o ha fatto del volontariato e dell’inclusione la sua missione di vita. Tra loro non manca anche un volto noto come l’imprenditore Matteo Marzotto per il suo impegno nella ricerca sulla Fibrosi cistica. Sono gli eroi di tutti i giorni a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, «motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana».

Distinti su imprenditoria etica, volontariato e inclusione

Le trenta onorificenze sono state conferite - spiega una nota diffusa dal Quirinale - «a cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo». Il presidente Mattarella ha «individuato - continua la nota - tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani». La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 24 marzo 2023 alle ore 11.30. Di seguito alcuni degli insigniti di questa alta onorificenza di Cavaliere, Commendatore o Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.

La tassista dei bimbi malati e l’autista anti bulli

Caterina Bellandi (57 anni) dopo la prematura scomparsa del compagno Stefano, tassista, ha deciso di iniziare a guidare il suo taxi trasformandolo in breve tempo da auto di servizio in “motore d'amore”: parte della sua giornata la dedica ad accompagnare e distrarre i bambini malati che si recano all'ospedale Meyer di Firenze per le cure. «Conosciuta come zia Caterina, ha creato - spiega la motivazione del Quirinale - una rete di persone che, tramite la Onlus “Milano 25”, collabora con lei nelle diverse iniziative intraprese a favore dei malati (organizzazione di feste di compleanno, incontri ed eventi “con il suo taxi Milano 25”)». Simona Fedele (32 anni) è una autista dipendente dell’Atac di Roma. Mentre era in servizio ha sentito che alcuni ragazzi prendevano in giro un ragazzino con insulti, risatine e spintoni: «Ha quindi fermato l'autobus e con la scusa di controllare la porta posteriore del mezzo ha lasciato il posto guida per avvicinarsi ai ragazzi. Lo ha condotto quindi con sé, vicino al posto di guida, chiedendogli di avvisare i genitori e di farsi trovare alla prossima fermata del bus».

Il caffè prodotto in carcere e l’idea della «spesa sospesa»

Immacolata Carpiniello (49 anni) è la legale rappresentante e amministratore della Cooperativa sociale “Lazzarelle”.Cooperativa di sole donne nata nel 2010, produce caffè artigianale secondo l'antica tradizione napoletana, all'interno del carcere femminile di Pozzuoli vicino Napoli. «Il caffè delle Lazzarelle - spiega il Qurinale - è nato mettendo insieme duesoggetti deboli: le donne detenute e i produttori di caffè del sud del mondo». Davide Devenuto (50 anni) è attore e cofondatore e presidente del “Comitato Lab00 Onlus” costituito a Milano nel 2020 e che promuove iniziative di solidarietà sociale. Il Comitato ha dato vita a iniziative di solidarietà sociale durante il Covid, fra le quali il progetto di una “Spesasospesa”. Nasce poi il nuovo progetto TempoSospeso.org per offrire servizi sanitari e assistenziali a chi ne abbia necessità o si trovi in un momento di disagio: «È stato creato un circuito solidale che ha reso possibile l'erogazione di centinaia di visite gratuite, soprattutto in Lombardia, Lazio, Puglia, Umbria».

L’imprenditore Marzotto e il clown in zone di guerra

Tra gli insigniti dall’onoreficenza c’è anche il noto imprenditore Matteo Marzotto (56 anni) che dopo la perdita della sorella malata di fibrosi cistica, su iniziativa di un medico ha dato vita, a Verona, alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus che oggi presiede e promuove, seleziona e finanzia progetti di studio per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati. «Nel 2012 - ricorda il Quirinale - ha ideato il Ffc Bike Tour, percorrendo in bicicletta gran parte dell'Italia, coinvolgendo amici sportivi e campioni per sensibilizzare l'opinione pubblica nell'impegno per la raccolta fondi». Marco Rodari (47 anni) è invece un clown in zone di guerra, presidente dell'associazione «Per far sorridere il cielo -Claun Pimpa» ODV. «Negli ultimi mesi si è recato a Leopoli, negli orfanotrofi della zona incontrando giovani e giovanissimi che hanno perso i genitori, o giovani disabili»