Dalla terra nascono percorsi di inclusione sociale grazie all'8xmille alla Chiesa cattolica

Orti sociali, fattorie didattiche, cooperative agricole, reti locali sono solo alcune delle numerose declinazioni dell'agricoltura sociale, nata per generare valore socio-economico, coniugando la promozione dei prodotti del territorio e l'inclusione sociale. Così detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti, disabili, rifugiati, richiedenti asilo, giovani a rischio devianza trovano opportunità di riscatto e di reinserimento lavorativo. Grazie a percorsi sul “campo”, assicurati dal coinvolgimento di esperti che condividono il proprio “sapere contadino”, molte persone in stato di fragilità riescono a superare un momento di crisi. Un tirocinio lavorativo su tre in agricoltura si trasforma, secondo Coldiretti, in un posto di lavoro stabile.



Un welfare verde cresciuto in maniera esponenziale, secondo il rapporto 2020 della Confederazione degli imprenditori agricoli, se si pensa che, 10 anni fa, le aziende verdi nel nostro Paese erano 1.300 e oggi se ne contano oltre 9.000 con un valore pari ad un miliardo di euro, di cui 600 milioni in prodotti e 400 milioni in servizi sociali svolti dalle imprese agricole.

È un mondo in grande fermento che vede protagoniste tutte quelle realtà che combinano le funzioni produttive con lo svolgimento di attività di formazione, inserimento e riabilitazione.

L'attenzione alla salvaguardia ambientale, la comprensione delle esigenze delle comunità locali, la valorizzazione di beni pubblici rende queste imprese luoghi privilegiati per avviare modelli di sviluppo innovativi ed economicamente sostenibili.

Grazie all'8xmille alla Chiesa cattolica l'agricoltura sociale diventa sempre più solidale, ponte ideale tra vecchie e nuove emergenze, terreno fertile per costruire occasioni di inclusione moltiplicando le ricadute positive sul territorio. Sono sempre più numerosi i progetti, da nord a sud del Paese, divenuti realtà grazie alle firme dei contribuenti.



Lo sanno bene in Puglia, precisamente ad Alliste, nel Salento, dove la vocazione agricola e turistica del territorio, ricco di tipicità e di storia, fa da cornice al progetto “ Opera Seme Farm ”, voluto e sostenuto dalla Caritas diocesana di Nardò-Gallipoli, per la promozione e la valorizzazione del lavoro e della persona umana.

È una start up che si innesta sulla già avviata e consolidata esperienza di Opera Seme, progetto volto alla produzione e distribuzione di prodotti alimentari a partire da ciò che il territorio offre per potenziarlo e rileggerlo. Quest'iniziativa ha attivato un vero e proprio processo di rinnovamento coinvolgendo le realtà cooperativistiche sociali e alcune imprese agricole.

“Opera Seme Farm è uno spin off di Opera Seme - spiega don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas di Nardò-Gallipoli - finalizzato alla promozione del lavoro, del rispetto dell'ambiente e del territorio, cercando di applicare una carità creativa che promuova integralmente la persona umana, creando opportunità per prevenire le povertà. Il nostro obiettivo consiste nel rivalutare l'agricoltura come strumento di sviluppo con un'attenzione ai valori anche per dimostrare che si può far economia senza caporalato nel rispetto di un lavoro etico. I beneficiari di Opera Seme Farm sono prevalentemente giovani o persone che sono rimaste tagliate fuori dal mercato del lavoro e che attraverso un'attività di qualità hanno trovato un'opportunità di crescita oltre ad un'esperienza di comunione”.



Nella prima fase attorno al marchio Opera Seme si è costituita una filiera etica a sostegno di piccoli produttori del settore agro-alimentare, già provati da diverse problematiche economiche e sociali (la piaga della Xylella fastidiosa, il mancato sviluppo della cooperazione e il caporalato in agricoltura e turismo), che ha promosso la vendita dei prodotti, garantendo la tutela del lavoro, l'eticità della produzione, l'attuazione di meccanismi di economia circolare e di prossimità.

Sostenuto nel primo biennio, dal 2019 al 2020, dai fondi 8xmille alla Chiesa cattolica, Opera Seme Farm è stato arricchito ed ampliato grazie ad altri 130.000 euro per il 2022.



Vasta la produzione sviluppata grazie alla sinergia tra diversi produttori locali; una rete solidale che, accanto alla commercializzazione dei prodotti, con punti vendita diretti a Nardò, Galatone, Gallipoli, e online tramite il portale operaseme.it, consente l'approvvigionamento delle tre mense della diocesi che distribuiscono 50.000 pasti all'anno.

Una solidarietà diffusa che raggiunge 5mila persone, coinvolge 13 realtà produttive differenti e ben 200 volontari, mettendo a disposizione oltre 17mila kg di prodotti ortofrutticoli all'anno.

È la prima esperienza in Puglia, tra le poche in Italia, di progettazione volta a sostenere il lavoro agricolo attraverso l'economia generata dalle opere segno Caritas.



Scegliere la Chiesa cattolica , nella propria dichiarazione dei redditi, significa dunque, sostenere anche una miriade di progetti che hanno lo scopo di offrire un futuro migliore alle comunità locali, mediante iniziative capaci di generare percorsi virtuosi di utilità sociale.