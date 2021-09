Dalla terza dose ai tempi di autorizzazione definitiva, i dossier allo studio di Ema

3' di lettura

Dall’Agenzia italiana del farmaco è arrivato il sì alla terza dose di vaccino anti Covid per i soggetti immunodepressi ma anche gli anziani ospitati nelle strutture di lungo-degenza e gli operatori sanitari più a rischio di esposizione al contagio. Per il possibile richiamo alla totalità della popolazione bisognerà invece che si esprima prima l’organismo europeo dei medicinali concludendo, verosimilmente entro un mese, il lavoro già avviato.

Per chi si studia la dose «booster»

Attualmente allo studio di Ema è una dose «booster» del vaccino Comirnaty (Pfizer-BioNTech) da somministrare sei mesi dopo la seconda dose a persone di età pari o superiore ai 16 anni. Le dosi di richiamo vengono somministrate alle persone vaccinate (cioè persone che hanno completato la vaccinazione primaria) per ripristinare la protezione dopo che è diminuita. La valutazione viene fatta sulla base dei dati presentati dalla casa farmaceutica e l’esito - secondo quanto anticipato - è atteso «entro le prossime settimane», a meno che non siano necessarie informazioni supplementari. Tra le informazioni fornite da Pfizer-BioNTech al vaglio del comitato per i medicinali umani (Chmp) di Ema si trovano anche i risultati di uno studio clinico in corso nel quale circa trecento adulti con sistema immunitario sano hanno ricevuto una dose di richiamo circa sei mesi dopo la seconda dose.

I casi distinti dall’Ecdc

Nel dibattito sulla cosiddetta terza dose di vaccino anti Covid Ema ha evidenziato l’importanza di distinguere tra richiami per tutti, ossia per le persone con un sistema immunitario normale, e dosi aggiuntive destinate ai più fragili. In una nota diffusa il primo settembre dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e sottoscritta da Ema, si chiariva infatti che «dovrebbero già essere prese in considerazione dosi aggiuntive di vaccino Covid-19 per le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, come parte della loro vaccinazione primaria, se non raggiungono un livello adeguato di protezione con la vaccinazione primaria standard». Invece, sulla base delle evidenze attuali, si definiva «non urgente la somministrazione di dosi di richiamo a individui completamente vaccinati nella popolazione generale».

Si valuta se adeguare tempi per ok definitivo

«Nel contesto dell’attuale pandemia», l’Agenzia europea del farmaco sta «monitorando in modo proattivo l’avanzamento degli studi che fanno parte degli obblighi specifici» previsti per le aziende produttrici di vaccini anti Covid oggi detentrici di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Cma),«per valutare se eventuali adeguamenti alle tempistiche inizialmente fissate per l’adempimento di tali obblighi sarebbero giustificati sulla base delle prove accumulate finora». L’ente regolatorio Ue ha chiarito che la Cma è comunque una vera e propria autorizzazione, concessa dopo valutazione accurata dei dati sul prodotto oggetto di approvazione. «Vorremmo sottolineare che le autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate - hanno precisato dall’Agenzia - sono lo strumento principale dell’Ue per accelerare l’approvazione dei medicinali durante un’emergenza sanitaria pubblica o per affrontare esigenze mediche non soddisfatte. Sono fornite» assoggettandole a «condizioni (o obblighi specifici) che il titolare dell’autorizzazione deve soddisfare secondo un calendario definito e sono soggette a rinnovo annuale. Una volta che tutti gli obblighi sono stati rispettati in modo soddisfacente per l’Ema, la Cma può essere trasformata in un’autorizzazione all’immissione in commercio standard.

La modulazione delle verifiche

Durante gli esercizi di rinnovo annuale, o prima se ritenuto opportuno, il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) verifica che i benefici del medicinale in questione continuino a superare i rischi e che l’adempimento degli obblighi specifici sia in linea con le richieste. La Cma è stata concessa al momento dall’Ema per i vaccini Comirnaty (Pfizer/BioNTech), SpikeVax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) e Covid-19 Janssen (gruppo J&J), e i dettagli sugli obblighi specifici imposti ai produttori «nel contesto delle Cma sono disponibili - ricorda l’authority - nelle informazioni sul prodotto relative a ciascun vaccino».