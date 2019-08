Dalla terza stagione di «True Detective» a «Chernobyl», le migliori serie tv

Too old to die young

Indubbiamente curiosa e affascinante è anche «Too Old To Die Young», la serie firmata da Nicolas Winding Refn per Amazon. Il regista danese (autore di film cult come «Drive», «Solo Dio perdona» e «The Neon Demon») non è sceso a compromessi e ha diretto dieci episodi con il suo stile astratto, respingente e magnetico allo stesso tempo.

When they see us

Una menzione speciale conclusiva la meritano poi due prodotti ispirati a storie vere: il primo è «When They See Us» di Ava DuVernay, sull'aggressione e lo stupro di una donna a Central Park nel 1989; il secondo è «Chernobyl», miniserie incentrata sul disastro avvenuto nel 1986, che è diventata uno dei casi televisivi più significativi degli ultimi anni. Due serie, queste ultime, che mostrano tutte le potenzialità del mezzo televisivo e confermano quanto ancora si possa creare di importante in questo campo.