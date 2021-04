Dalla tesina al curriculum dello studente: arriva la Guida alla maturità 2021

1' di lettura

Per quasi mezzo milioni di studenti italiani è già ora di pensare all’esame di maturità. Anche se le prove inizieranno solo il 16 giugno tutti i maturandi hanno ricevuto nei giorni scorsi l’argomento di partenza della loro tesina: il primo atto del maxi-orale light voluto dal ministro Patrizio Bianchi dopo un altro anno di didattica alternata tra presenza (poca) e distanza (tanta). Entro il 31 maggio ogni alunno dovrà inviare via mail al proprio docente tutor (una delle novità di quest’anno) l’elaborato sulle materie di indirizzo (latino e greco al liceo Classico; matematica e fisica allo Scientifico eccetera) che potrà contenere uno o più riferimenti alle competenze extrascolastiche indicate nel curriculum dello studente al debutto nel 2021.

Adesso tocca ai ragazzi, dunque. Per aiutarli ad arrivare preparati all’appuntamento con l’esame di Stato il Sole 24 Ore del 3 maggio dedica uno speciale di 4 pagine alla nuova maturità. Con i consigli di esperti e docenti sul modo migliore per organizzare la tesina e aggiornare il curriculum dello studente che da quest’anno sarà allegato al diploma finale. Spazio anche a un vademecum per i docenti interni e i presidenti esterni che faranno parte delle commissioni: regole, gettoni di presenza, indennità di viaggio e tutto ciò che c’è da sapere prima dell’inizio dei lavori. Dopodiché la parola passerà agli alunni.

Loading...