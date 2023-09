Dalla Toscana alla Campania, tutti i «no» ai nuovi centri per i rimpatri

Ascolta la versione audio dell'articolo

La freddezza dei governatori sui nuovi centri per i rimpatri dei migranti annunciati dal Governo Meloni è palpabile da mesi. Ma davanti alle ultime norme varate nel decreto Sud, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre, il gelo si è trasformato in molti «no» espliciti. Tanto che fonti del Viminale hanno tentato di stemperare i toni, assicurando che il ministero dell’Interno «vuole intavolare un dialogo costruttivo con le Regioni e tutti gli enti locali per arrivare a soluzioni condivise». Cercando di «evitare strappi», ma anche «rigettando eventuali veti immotivati».

Difesa in campo per un piano straordinario

La partita è appena al fischio d’inizio. Le misure approvate dal Consiglio dei ministri del 18 settembre, oltre a elevare a 18 mesi il limite di permanenza nei Cpr se l’immigrato non richiedente asilo non collabora al suo allontanamento o se si registrano ritardi nell’ottenimento della documentazione da parte dei Paesi terzi, incaricano la Difesa, tramite il Genio militare, le forze armate e Difesa Servizi Spa, di progettare e realizzare un «piano straordinario» per costruire ulteriori Cpr, da approvarsi con decreto del presidente del Consiglio. Per questo obiettivo sono stanziati 20 milioni di euro nel 2023. Per le fasi preliminari e la cantierizzazione è autorizzato un contributo di 400mila euro per quest’anno; per il funzionamento dei centri è autorizzata la spesa di un milione l’anno dal 2024.

Corsia veloce per aprire i cantieri

Già nel decreto Cutro approvato a marzo era stato previsto che fino al 31 dicembre 2025 gli interventi per la costruzione e la manutenzione dei centri per i rimpatri potessero essere effettuati in deroga, ma adesso il coinvolgimento della Difesa punta a mettere il turbo ai lavori, equiparando i Cpr e le altre strutture di accoglienza dei migranti alle «opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale», come le basi missilistiche e navali o i poligoni di tiro, e permettendo di avvalersi della corsia veloce ex articolo 140 del nuovo Codice appalti che consente, ad esempio, di «disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità».

QUANTI SONO I CPR E QUANTI POSTI HANNO IN TOTALE?

La mappa attuale e l’obiettivo di un centro per Regione

Secondo l’ultimo censimento del Viminale, i Cpr sul territorio nazionale sono dieci, distribuiti in otto regioni: due in Puglia (a Bari e Brindisi), due in Sicilia (a Caltanissetta e a Trapani), uno nel Lazio (a Roma), uno in Piemonte (Torino), uno in Basilicata (a Palazzo S. Gervasio, in provincia di Potenza), uno in Friuli Venezia Giulia (a Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia), uno in Sardegna (a Macomer) e uno in Lombardia (a Milano). La capienza teorica sarebbe di 1.338 posti, ma i danneggiamenti frequenti e diffusi e la chiusura della struttura di Torino fanno sì che in realtà i centri attivi siano solo nove in sette Regioni e i posti effettivi siano appena 619. L’obiettivo dichiarato dal Governo è quello di costruirne almeno uno in ogni Regione: riattivando quello torinese, significa che bisogna realizzarne altri 12.

Giani (Toscana): «Assolutamente contrario»

La rassicurazione dell’Esecutivo ai timori dei territori (il sindacato di polizia Silp Cgil ha prefigurato il rischio di «bombe sociali») è che saranno individuate aree scarsamente popolate e facilmente sorvegliabili e perimetrabili. Ma da molti governatori è arrivata subito una levata di scudi. «Io non impedisco» la realizzazione di un Cpr in Toscana, ha detto il presidente dem Eugenio Giani. «Se arriva il ministero dell'Interno e vogliono fare il Cpr qui io gli dirò che sono assolutamente contrario sul territorio della regione. Il Comune che loro sceglieranno vedremo cosa gli dirà, se ne prenderanno tutte le responsabilità».