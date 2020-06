Dalla Toscana le mascherine fashion di Faliero Sarti accelerano sul web I negozi hanno riaperto nel rispetto delle tempistiche e delle regole Covid. Il sistema informatico permette di raggiungere agenti e clienti tramite una app di Silvia Pieraccini

Creatività spinta e innovazione nei tessuti, frutto delle sperimentazioni fatte nel lanificio di famiglia, hanno portato Monica Sarti a essere un punto di riferimento – col suo marchio Faliero Sarti – nel mondo delle sciarpe e degli accessori moda di fascia alta.

Con l'emergenza Covid l'azienda fiorentina (il marchio fa capo all'Accessorio srl, 13,4 milioni di fatturato 2019 con 40 dipendenti) ha allargato la gamma dedicandosi alla produzione di mascherine fashion - realizzate ritagliando sciarpe della collezione e dando vita a prodotti unici - che hanno spinto le vendite online e anche la trasformazione digitale. Tanto che ora, spiega Monica Sarti, l'azienda è più pronta ad adattarsi alle esigenze del mercato.

Qual è stato lo scoglio maggiore per adeguarsi alle normative anti-Covid?

In realtà lo scoglio più grande è stato morale: far rientrare al lavoro le persone addette ai reparti in totale sicurezza e assicurare tutela a tutti. Avendo iniziato a produrre mascherine, noi abbiamo riaperto in pieno periodo Covid: fortunatamente l'azienda dispone di spazi abbastanza grandi e costantemente igienizzati che permettono di disporre i tavoli e gli spazi lavoro rispettando le norme ministeriali.

Quanto avete investito per la sicurezza dei lavoratori e dei clienti?

La cifra ha ben poca importanza, l'importante è aver seguito alla lettera tutto il protocollo richiesto, sia in azienda per la tutela dei nostri dipendenti, che nei negozi a tutela dei nostri clienti finali.