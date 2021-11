Dalla Turingia a Singapore, dove scatta la stretta alle cure per i no vax

Ascolta la versione audio dell'articolo

La questione no vax non è marginale in questa fase della pandemia, e c’è chi inizia ad adottare misure ultra draconiane. Per ora sono due casi, ma non è escluso che la corsa dei contagi Covid nel periodo invernale possa convincere altre amministrazione a prendere in considerazione il loro modello. Che è quello di una stretta sostanziale nelle cure a chi ha deciso di non vaccinarsi.

La stretta annunciata dal presidente della Turingia

Nel contesto di una Germania alle prese con la quarta ondata della pandemia, la scorsa settimana il presidente della Turingia, Bodo Ramelow, ha minacciato di non curare più chi non accetterà la somministrazione del vaccino, se dovesse salire eccessivamente la pressione sulle strutture sanitarie. Il laender è stato maglia nera delle infezioni, seguito dalla Sassonia e dalla Baviera.

Da dicembre a Singapore spese mediche a carico dei no vax contagiati

Singapore ha deciso di adottare una politica di tolleranza zero: dal mese prossimo infatti le autorità smetteranno di pagare le spese mediche dei pazienti affetti da coronavirus che si sono rifiutati di vaccinarsi. Una stretta giudicata necessaria perché la piccola città -Stato sta fronteggiando la peggiore ondata di Covid dall’inizio della pandemia, che sta mettendo a dura prova il suo sistema sanitario.