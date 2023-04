Dalla Valle d'Aosta alla Val di Susa

Il bosco di La Thuile si raggiunge facilmente dal centro del paesino da cui prende il nome e regala a chi decide di visitarlo scorgi suggestivi fra la fitta vegetazione di abeti, piccoli laghetti e cascate e il dono della fioritura di varie specie di orchidee, fra cui quella “macchiata”. Cambiando Regione ed entrando in Piemonte, una meta da non perdere è il Gran Bosco di Salbertrand, nell'area protetta dell'omonimo Parco Naturale che si estende sulla destra orografica della Val di Susa dai 1000 ai 2700 metri di altitudine: qui il panorama è costellato da un'ampia distesa di abeti rossi e bianchi dove inoltrarsi fra semplici passeggiate a piedi e pedalate in mountain bike. L'appuntamento per tutti è al rifugio Arlaud, dove si possono gustare i piatti della cucina locale. Per i più allenati c'è anche la possibilità di percorrere un tratto del Sentiero dei Franchi e di seguire gli itinerari della Grande Traversata delle Alpi.

