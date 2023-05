Dalla Valtellina alla costa dei Trabocchi, sette itinerari di turismo lento sulle due ruote

Sono poco meno di 5mila i percorsi accessibili per il turismo in bicicletta in Italia, per complessivi 90mila km distribuiti lungo tutta la penisola con una concentrazione più marcata al Nord. Gli itinerari a disposizione degli amanti del viaggiare sulle due ruote (e-bike naturalmente comprese) sono un mix tra ciclopedonali e ciclabili, sterrati lungo gli argini e sedimi ferroviari dismessi: un quarto del chilometraggio totale è ad uso esclusivo delle bici, più di in terzo interessa strade abbandonate o a basso traffico A inizio giugno, a Cesena, va in scena l'ottava edizione del classico appuntamento con l'Oscar Italiano del Cicloturismo, il premio assegnato ogni anno “green road” delle Regioni che promuovono vacanze all'insegna di sostenibilità, salute e valorizzazione dei territori. Nel 2022 lo vinse l'Emila Romagna con il Grand Tour della Valle del Savio, e da lì partiamo per questo particolare Giro d'Italia in bicicletta.

