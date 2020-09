Dalla vendemmia a Natale: cantine aperte tutto l’anno con pic nic e degustazioni Il movimento del Turismo del vino amplia l’offerta delle visite alle cantine. Non solo assaggi di vino ma vere esperienze enogastronomiche e culturali da fare in tutte le stagioni ma solo su prenotazione di L.Ben.

Pic nic in cantina

Cantina aperte, appuntamento classico che porta da più di 25 anni gli enoturisti alla scoperta dei vini del territorio, torna in presenza, dopo la pausa virtuale dell’edizione di maggio. Dopo il successo della versione estiva di “Calici sotto le stelle” di agosto, il Movimento del turismo del vino ha deciso di ampliare l’offerta con un altro appuntamento tra le vigne ancora più ricco anche se va prenotato. Si tratta di Cantine aperte, (in vendemmia) la manifestazione che si tiene tra settembre e ottobre, e permette agli enoappassionati di accedere alle cantine e di partecipare insieme ai vignaioli alla raccolta dell'uva e alle prime fasi di lavorazione. Nei weekend 19-20 settembre e 26-27 settembre, in alcune cantine, sarà possibile parteciparvi con una formula con pic nic. Un cesto con prodotti a km 0 da consumare nelle aree messe a disposizione dall’azienda vinicola tra vigneti, prati, parchi circondariali, zone verdi limitrofe, partecipando poi a lezioni di yoga, escursioni a cavallo, corsi di cucina o lezioni di viticoltura.

Il doppio evento vede diverse realtà protagoniste dal Friuli alla Puglia ma per accedervi è necessario prenotare, giorno e orario preferito. Il prossimo appuntamento già programmato dal Movimento è per sabato 7 novembre fino a mercoledì 11 in tutta Italia per assaggiare eccezionalmente i vini dell'ultima vendemmia e non solo, in abbinamento a prodotti di stagione. E per chiudere l’anno è previsto “Cantine Aperte a Natale”, occasione per brindare dove i vignaioli propongono degustazioni, ricette della tradizione, musica e confezioni regalo create ad hoc.