Dalla vendemmia allo scaffale: vino gestito e tracciato in blockchain con un’unica app

Una grande opportunità e un passaggio necessario per arrivare a nuovi modelli di business: ciò che pensa del digitale la maggioranza delle cantine italiane si può riassumere in questi due concetti. Che non trovano però riscontro nelle modalità attraverso le quali gli operatori del settore vitivinicolo gestiscono i propri processi. Quasi la metà dei produttori (il 48% per la precisione) affida infatti il monitoraggio delle proprie cantine a strumenti e database memorizzati in locale (come i fogli di calcolo di Excel) e addirittura uno su dieci (il 12%) ricorre a sistemi manuali.



Lo dice una recente indagine commissionata da Team System, secondo la quale il 77% e il 57% delle aziende adotta, rispettivamente, software gestionali per la contabilità aziendale e le operazioni di magazzino.La digitalizzazione dell’industria del vino sembra quindi viaggiare a due velocità, creando una sorta di spaccatura fra aziende (e funzioni aziendali) più o meno sensibili alla tecnologia.

Cantine in cerca di innovazione

L’idea che ha ispirato Andrei Rusu, giovane imprenditore fiorentino, per dare vita nel 2021 alla start up Cubo Software riflette per l’appunto lo scenario descritto poco sopra: accompagnare le aziende del vino nel percorso di trasformazione tecnologica attraverso un unico strumento in grado di gestire tutte le fasi aziendali e operative in cantina, dalla vendemmia fino all’imbottigliamento.

E non solo, perché la proposta è cambiata in corso d’opera. Se all’inizio l’obiettivo era unicamente quello di supportare le cantine per il tracciamento digitale di tutte le fasi di lavorazione del vino, oggi la start up è impegnata a risolvere anche un’altra urgenza delle imprese vitivinicole, e cioè l’etichettatura ambientale (obbligatoria da inizio anno) che da dicembre 2023 dovrà essere integrata con i valori nutrizionali e gli ingredienti.

Il valore che porta in dote Cubo Software, come spiega Rusu al Sole24ore, è quello di un sistema gestionale smart a 360 gradi, che tramite un'applicazione web “chiavi in mano” e personalizzabile mette a disposizione di ogni singola cantina un'area riservata in cui inserire le informazioni sui processi di vinificazione, il lotto di produzione e altro ancora (è a discrezione della cantina scegliere quanti e quali dati condividere all'esterno e quanto custodire nel proprio database).