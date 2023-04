Dalla Versilia fino alle terre etrusche, la costa toscana a due ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un itinerario di gran pregio, molto remunerativo quanto a bellezza dei paesaggi, arte, storia e archeologia. È facile sia dal punto di vista dell'impegno fisico che dell'organizzazione logistica: tutte le tappe, infatti, sono raggiungibili in treno+bici.



In un Paese come l'Italia, fanalino di coda in Europa quanto a piste ciclabili, la Via della Costa toscana – pur non essendo un'infrastruttura cicloturistica in senso stretto, ma solo un percorso segnalato sul web tramite una traccia gpx - è un esempio di come sia possibile, impegnando poche risorse, creare le condizioni per un cicloviaggio appassionante, a tratti sbalorditivo, che nonostante le croniche debolezze strutturali del Belpaese può competere nel confronto internazionale con offerte all'estero ben più evolute.

Un tracciato d'autore

Chapeau, dunque, alla Regione Toscana che sul sito visittuscany propone dozzine di itinerari, tra cui questo che si snoda per oltre 300 chilometri lungo la costa da Massa fino al lago di Burano, al confine con il Lazio. La traccia, scaricabile gratis dal sito, porta la firma di Alberto Conte, un “artista” specializzato nel disegno di tracce per cicloviaggi a lunga percorrenza. A lui si devono, tra l'altro, le tracce della Via Francigena e dell'Aida (Alta Italia da Attraversare) dal Moncenisio a Trieste.

«In attesa della Ciclovia Tirrenica, la cui realizzazione richiederà qualche anno, abbiamo intanto tracciato un percorso costiero», osserva Conte, che con la sua Itineraria ha coordinato per la Regione, tramite Toscana Promozione, l'Atlante dei percorsi cicloturistici, una rete di 10mila chilometri (15mila entro l'anno).

L'itinerario, a volerlo percorrere tutto in versione lenta e cicloturistica, richiede 5 – 6 giorni. Le salite ammontano a 1.600 metri di dislivello che, distribuiti su 300 km, sono gestibili anche per gambe poco allenate. La bici più adatta è la gravel, ma anche l'ibrida o la e-bike.