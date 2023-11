Dalla Zes Unica alla stretta sui migranti: ecco le novità del decreto Sud

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Assemblea di Palazzo Madama approva in via definitiva il decreto Sud che aveva già incassato il via libera a Montecitorio il 30 ottobre. In entrambe le Camere il governo ha chiesto la fiducia. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento:

Zes Unica per il Mezzogiorno

Per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna si istituisce una Zes Unica. E per “Zona economica speciale” (Zes) si intende una zona del Paese in cui l’attività di imprese e aziende gode di particolari benefici economici. Si istituisce un portale web che darà tutte le informazioni. E si introduce, per il 2024, il credito di imposta per gli investimenti nella Zes Unica. Dette Regioni potranno assumere, a tempo indeterminato, massimo 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui 71 riservati al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio. E 266 a tempo determinato.

Fondo sviluppo e coesione

Si ridisegna la disciplina per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate per il 2021-2027. Si introduce lo strumento nominato «Accordo per la coesione», al posto dei «Piani di sviluppo e coesione», per attuare gli interventi finanziati con le risorse del Fondo. Si prevede l’istituzione di una cabina di regia a Palazzo Chigi per lo sviluppo delle aree interne.

Contratti istituzionali di sviluppo

Si interviene sulla disciplina dei Contratti istituzionali di sviluppo (Cis). E si prevede di limitare la loro stipula solo per realizzare interventi finanziati con il Fondo. Si ridisegnano i poteri in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. E si dà vita a Palazzo Chigi a un’altra cabina di regia: quella per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal ministro per gli Affari Ue, con il compito di approvare il «Piano strategico nazionale delle aree interne» (Psnai).

Migranti

Si estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei «Centri per il rimpatrio» (Cpr) degli stranieri in attesa di espulsione. Gli hotspot e i Cpr vengono aggiunti all’elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale. E si stabilisce che le opere destinate alla difesa non siano soggette ad accertamenti urbanistici nè al rilascio di titolo.