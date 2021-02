Dalle 10 alle 18 Rousseau vota su Draghi. Ma 13 parlamentari M5S parlano di quesito «manipolatorio»

9:50 Meloni: tutti dicono tutto e il contrario, io ho una parola

Per Giorgia Meloni restare all'opposizione del governo Draghi è questione «di rispetto del mandato degli elettori». Lo dice in un'intervista al Fatto quotidiano. «Il tentativo di convincerci c'è stato, nel centrodestra e non solo. Berlusconi ancora due giorni fa si diceva convinto di 'farmi ragionare'», ma «chi ci conosce sa che su queste cose abbiamo una parola sola». «Io non scommetto certo sul fallimento di Draghi», sostiene Meloni, «ma credo che il nostro vantaggio sarà quello di dimostrare di aver mantenuto la parola data e di cercare l'interesse degli italiani. In politica, invece, ormai tutti dicono tutto e il contrario di tutto»