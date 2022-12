Dalle agevolazioni prima casa under 36 al bonus acqua potabile, ecco le scadenze in arrivo e ciò che accadrà nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’agevolazione sulla casa destinata a scadere tra poco più di un mese, a fine anno, è il bonus facciate. E poi, a stretto giro (fine 2023), quella per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 - dopo la proroga prevista nel Ddl di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri lunedì 21 novembre - e il bonus per l’acqua potabile. Lo stop scatterà invece tra due anni (fine 2024) per il bonus verde. E così via.

È una vera e propria mappa quella redatta da Facile.it, che ha stilato una lista dei principali sostegni dedicati alla casa, mettendone in evidenza il termine ultimo. Non solo Superbonus 110%, dunque, sul quale nelle ultime settimane si è concentrata l’attenzione, dopo che il decreto Aiuti quater ha previsto che nel 2023 l’agevolazione per i condomini passasse al 90 per cento.

Loading...

LA MAPPA DEI BONUS CASA Loading...

Prima casa under 36

Con la manovra arriva la proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36. Si tratta dell'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto a Iva, inoltre, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Prevista, infine, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Il contribuente deve possedere un Isee non superiore a 40mila euro annui.

Bonus facciate

Il beneficio, in scadenza a dicembre 2022, è riconosciuto per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli immobili che si trovano in zone classificate “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento). Sono quindi esclusi gli edifici ubicati nelle altre aree (“C” - zona di espansione, “D” - zona produttiva ed “E” - zona agricola). La detrazione, che per l'anno in corso è del 60%, spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, a meno che queste non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus acqua potabile

Il bonus, che ha tra gli obiettivi anche quello di ridurre il consumo di contenitori di plastica, spetta a chi acquista sistemi per migliorare la qualità dell’acqua erogata da acquedotto per consumo domestico. Rientrano tra i lavori ammessi, a titolo esemplificativo, l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e addizione di anidride carbonica alimentare. Il credito di imposta, in vigore fino al 31 dicembre 2023, è pari al 50% del costo di intervento su un massimale che, per le persone fisiche, è pari a 1.000 euro.